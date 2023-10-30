***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Satış Başlangıç Tarihi 18.12.2020Danışmanlık Hizmeti Alınan Kuruluşlar TURUNÇ DANIŞMANLIK A.Ş -İSFA İSLAMİ FİNANS DANIŞMANLIK TİC.LTD.ŞTİ.-KARAMEL BİLİŞİM HİZMETLERİ İNŞAAT HARİTA SAN TİC LTD ŞTİ-BV TEKNOLOJI İŞ GELİŞTİRME DAN. VE ORG. HİZ. A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Tasfiye Tarihi 18.12.2027Fonun Yatırım Stratejisi Fon?un yatırım stratejisi: Fon, ağırlıklı olarak teknolojik ve sürdürülebilirlik yönü güçlü, yenilik ve katma değer yaratma potansiyeli yüksek oyun ve yazılım geliştirme, finansal teknolojiler (fintech), gıda, sağlık, bilişim, teknoloji, ulaştırma, eğitim, insan kaynakları teknolojileri, imalat ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren halka açık olmayan büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısının kuvvetlendirilmesi gereken anonim ve limitet şirketlere yatırım yapacaktır. Fon belirtilen sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak temel kriterler kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, operasyonel gelişime uygun olmak, rekabetçi, marka değeri yaratma gücü, sürdürülebilirlik ve katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip olmaktır. Yatırım yapılacak girişim şirketlerinin fikirlerini hayata geçirebilme becerisine sahip olması ve fikirlerinin ticari potansiyeli ile paralel büyümeyi hedeflemesi de aranacaktır. Fon bu paragrafta sayılan girişim şirketleri dışındaki girişim şirketlerine de yatırım yapabilecektir.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerHer ayın son iş günü Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu'nun yanı sıra GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yapılır.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli2,5 Kaynak taahhütü üzerinden 0 0 20 Eşik Değeri üzerindenFon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAyşe Biçe ÇALIŞKAN (Vekaleten) 05.05.2023 25 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 2 LisansıFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAktuğ Alimoğlu 14.09.2023 2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 2015-2020 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 20 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.Orhan Kenan Çolpan 14.09.2023 2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2013-2019 İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi, Genel Müdür 1989-2014 Şirket Sahibi/Yöneticisi (Özün Giyim, Sensormatik, Promart) 25Burak BALIK 14.09.2023 2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş., Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2013-Devam BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 2009-2015 Joygame Oyun ve Teknoloji A.Ş., Kurucu 16İsmail Barış Özistek 14.09.2023 2013-Devam BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 10Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAktuğ Alimoğlu 14.09.2023 2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 2015-2020 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 24 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaFenerbahçe Mah.Fener Kalamış Cad.Belvü Sitesi No:110/1 Kadıköy/İstanbul 0530 4807057 fonal@bvportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaFerda Taşdelen Muhasebe ve Operasyon Müdür Yardımcısı 0530 4807057 fonal@bvportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212039BIST