***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.11.2023 13:05
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FON
ISIN Kodu TRYBVPY00074
Fonun Süresi SÜRESİZ
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ayşe Biçe ÇALIŞKAN (Vekaleten) 05.05.2023 25 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 2 Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Veysel Özgür Hatipoğlu 03.07.2023 2023-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş.Portföy Yöneticisi 2018-2021 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma bölüm yöneticisi 2013-2018 Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş. Kıdemli Yönetici 22 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Aktuğ Alimoğlu 14.12.2022 2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 2015-2020 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 24 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Fenerbahçe Mah.Fener Kalamış Cad.Belvü Sitesi No:110/1 Kadıköy/İstanbul 0530 4807057 fonal@bvportfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Ferda Taşdelen Fon Operasyon Müdürü 0530 4807057 fonal@bvportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217774
BIST