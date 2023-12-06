***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu Denizbank A.Ş.ISIN Kodu TRYBVPY00108Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi Fon'un süresi tasfiye dönemi dâhil yedi (7) yıldır. Bu süre ilk katılma payı satışı tarihi ile başlar. Fon süresinin son iki (2) yılı tasfiye dönemidir.Fonun Yatırım Stratejisi Fon, başta halka arza ilişkin ön çalışmaları başlamış ve Fon'un yatırım yaptığı tarihten itibaren 5 yıl içerisinde halka arz işlemlerinin tamamlanması veya direkt satışının yapılması hedeflenen Joygame Oyun ve Teknoloji A.Ş.'ye ("Joygame") yatırım yapacak olup, ayrıca, ekonomik, sosyal, ticari alanlarda kabul edilebilir ve gerçekçi uygulamalar yaratabilen ve belirlenmiş zaman içerisinde teknolojinin üretimi/geliştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi yönünde faaliyet gösteren şirketlere de yatırım yapabilecektir. Fon bu temanın dışındaki girişim şirketlerine de yatırım yapabilecektir. Fon'un yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler: oyun, e-spor, finansal teknolojiler (fintech), Web3 uygulamaları, reklam teknolojileri (adtech), dijital medya, yazılıma dayalı hizmet sektörü ile ilgili yazılım ve donanım teknolojileri sektörleridir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir. Fon, Joygame dışındaki girişim yatırımlarında genel olarak, yukarıda belirtilen prensiplere bağlı olarak teknoloji geliştiren kuluçka aşamasından ileri aşamaya kadar yelpazede Joygame ile sinerji ve ölçek ekonomisi yaratabilecek, yatay ve/veya dikey entegrasyon fırsatları sunabilecek girişim şirketlerinin kuruluş ve işleyişine, kurucu olarak, tecrübe aktarımı ve finansal yatırım yolu ile ortak olmayı hedeflemektedir. Yatırım yapılacak girişim şirketlerinin fikirlerini hayata geçirebilme becerisine sahip olması ve fikirlerinin ticari potansiyeli ile paralel büyümeyi hedeflemesi de aranacaktır. Fon yukarıda sayılan girişim şirketleri dışındaki girişim şirketlerine de yatırım yapabilecektir.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAyşe Biçe ÇALIŞKAN (Vekaleten) 05.05.2023 25 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 2 LisansıFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAktuğ Alimoğlu 23.12.2022 2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 2015-2020 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 20 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.Orhan Kenan Çolpan 23.12.2022 2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2013-2019 İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi, Genel Müdür 1989-2014 Şirket Sahibi/Yöneticisi (Özün Giyim, Sensormatik, Promart) 25Burak Balık 23.12.2022 2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş., Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2013-Devam BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 2009-2015 Joygame Oyun ve Teknoloji A.Ş., Kurucu 16Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAktuğ Alimoğlu 23.12.2022 2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 2015-2020 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 24 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıVeysel Özgür Hatipoğlu 03.07.2023 2023-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş.Portföy Yöneticisi 2018-2021 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma bölüm yöneticisi 2013-2018 Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş. Kıdemli Yönetici 22 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaFenerbahçe Mah.Fener Kalamış Cad.Belvü Sitesi No:110/1 Kadıköy/İstanbul 0530 4807057 fonal@bvportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaFerda Taşdelen Fon Operasyon Müdürü 0530 4807057 fonal@bvportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223165BIST