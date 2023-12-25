***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarCan Özçelik 25.12.2023 25.12.2023-Devam-BV Portföy Yönetimi A.Ş.Portföy Yöneticisi. 07.2023-24.12.2023-BV Portföy Yönetimi A.Ş.-Risk Yöneticisi 2016-04.2023 Ak Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yöneticisi 16 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıAktuğ Alimoğlu 14.12.2022 2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 2015-2020 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 24 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228787BIST