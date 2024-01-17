***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FONISIN Kodu TRYBVPY00116Fonun Süresi SÜRESİZPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıBV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerKatılma Payı Alım Esasları:Yatırımcıların, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar, yarım gün tatil olduğu günlerde saat 10.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan veya yarım gün tatil olduğu günlerde saat 10.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.Katılma Payı Satım Esasları:Yatırımcıların, ayın ilk iş günü ile son iş gününden bir önceki iş günü arasında verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verildiği ayın son iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların, ayın son iş günü verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verildiği ayı takip eden ayın son iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BV Portföy Yönetimi A.Ş.(KURUCU) 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına TEFAS'ta işlem gören "para piyasası" fonlarında veya ters repoda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirtilen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Katılma payı alımına nema tutarı dâhil edilmez. 13.30'a kadar girilen alım talepleri karşılığında tahsil edilen tutar o gün için nemalandırılacak saat 13.30'dan sonra girilen talepler karşılığında tahsil edilen tutar ise ertesi gün saat 13.30'a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır. Yarım günlerde 13.30 saati 10.30 olarak uygulanır.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerhttps://www.bvportfoy.com/trFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve BYF Tebliği'nin 5'inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında BIST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fonun temel amacı, ağırlıklı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına yatırım yaparak Türk Lirası bazında sermaye kazancı elde etmek ve böyle Fon'un portföy değerini artırmaktır. Söz konusu yatırım hedeflerine ulaşılması amacıyla fon portföyü, yatırım öngörüleri doğrultusunda, uzun pozisyonlar alınarak oluşturulabileceği gibi kısa pozisyonlar alınarak veya uzun ve kısa pozisyonlardan oluşan bir portföy karması şeklinde oluşturulabilecektir. Fon portföyünde arbitraj olanakları TL cinsinden türev araçlarda alınan korunma veya yatırım amaçlı pozisyonlarla desteklenerek mutlak getiri yaratılması hedeflenmektedir. 7Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,005206 1,9 0,005206 1,9 0 0 20Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAyşe Biçe ÇALIŞKAN (Vekaleten) 05.05.2023 25 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 2 LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarVeysel Özgür Hatipoğlu 03.07.2023 2023-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş.Portföy Yöneticisi 2018-2021 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma bölüm yöneticisi 2013-2018 Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş. Kıdemli Yönetici 22 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıAktuğ Alimoğlu 14.12.2022 2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 2015-2020 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 24 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaFenerbahçe Mah.Fener Kalamış Cad.Belvü Sitesi No:110/1 Kadıköy/İstanbul 0530 4807057 fonal@bvportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaFerda Taşdelen Fon Operasyon Müdürü 0530 4807057 fonal@bvportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241166BIST