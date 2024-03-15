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***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

15.03.2024 14:56
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların, Borsa İstanbul?un açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul?un açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yarım günlerde yukarıda belirtilen 13:30 saati 10:30 olarak uygulanır. Borsa İstanbul?un kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Yatırımcıların, Borsa İstanbul?un açık olduğu günlerde her ayın son iş günü saat 13:30?dan başlayıp takip eden ayın 15?i saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları ayın 15?inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Ayın 15?inin iş günü olmaması durumunda izleyen ilk iş günü açıklanan fiyat üzerinden satım talimatları yerine getirilecektir. Borsa İstanbul?un açık olduğu günlerde her ayın 15?i saat 13:30?dan başlayıp ayın son iş günü saat 13:30?a kadar iletilen talimatlar ise, ayın son iş günü hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yarım günlerde yukarıda belirtilen 13:30 saati 10:30 olarak uygulanır. Borsa İstanbul?un kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. BV Portföy Yönetimi A.Ş.-Perform Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı hesabında nemalandırılır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirtilen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Saat 13:30?a kadar girilen alım talepleri nemalandırılacak saat 13:30?dan sonra girilen talepler ertesi gün saat 13:30?a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır. Fon alım taleplerinde yatırımcının talebi ve yazılı talimatı alınarak katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen bedel nemalandırma yapılmadan fon alım işlemi yapılabilecektir. Yarım günlerde yukarıda belirtilen 13:30 saati 10:30 olarak uygulanır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259158


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