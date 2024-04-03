***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.04.2024 13:13
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un kısa ve orta vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, varlık alokasyonu bazlı, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Yöneticinin yatırım öngörüsü doğrultusunda ve hedeflenen ana yönetim stratejisi çerçevesinde, Fon portföyünün, en az %51?i sürekli olarak Borsa İstanbul?da işlem gören ortaklık paylarından oluşacak ve ana yönetim stratejisi gereği net uzun ortaklık payı pozisyonu taşınacaktır. Fon, ekonomiyi ve mali piyasaları etkileyen faktörlerin analizi ve beklentilere göre oluşacak yatırım öngörüsü doğrultusunda TL ve yabancı para cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere ve Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamayı ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266249
BIST
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15:398.955
En Düşük
|Değişim
|: -0,95%
|| -85,64
|Açılış
|: 8.983
|
|Önceki Kapanış
|: 9.041
|
8.903
En Yüksek
9.019
15:3931,9412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,1058
|Açılış
|: 31,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3500
|
32,1169
En Düşük
31,9213
15:3934,4482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,1014
|Açılış
|: 34,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,8000
|
34,6519
En Düşük
34,4021
15:392.330,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -19,62
|Açılış
|: 2.330,85
|
|Önceki Kapanış
|: 2.350,48
|
2.360,34
En Düşük
2.326,70
BIST En Aktif Hisseler15:37
|PATEK
|117,70
|653.030.508
|% 10,00
|
|ODINE
|77,65
|1.472.812.786
|% 9,99
|
|KSTUR
|6.797,50
|6.573.183
|% 9,99
|
|YAYLA
|22,02
|17.629.186
|% 9,99
|
|BIGCH
|30,30
|90.262.668
|% 9,94
|
|PEKGY
|10,09
|963.592.287
|% -9,99
|
|SELVA
|13,82
|160.114.905
|% -9,97
|
|OYAYO
|38,68
|3.836.274
|% -9,96
|
|EKIZ
|60,25
|1.332.311
|% -9,94
|
|POLHO
|13,55
|301.314.920
|% -9,85
|
|AGROT
|38,76
|1.537.962.955
|% -5,32
|
|ODINE
|77,65
|1.472.812.786
|% 9,99
|
|KOZAL
|21,42
|1.288.871.123
|% 0,19
|
|PGSUS
|806,00
|1.025.897.190
|% 0,25
|
|BIMAS
|368,25
|1.007.838.790
|% 0,96
|
|PEKGY
|10,09
|963.592.287
|% -9,99
|
|EKGYO
|9,04
|773.590.268
|% 1,01
|
|KOZAL
|21,42
|1.288.871.123
|% 0,19
|
|ODAS
|8,39
|363.587.551
|% -2,67
|
|AGROT
|38,76
|1.537.962.955
|% -5,32
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9390
|31,9410
|% -0,33
|
|Euro
|34,4494
|34,4558
|% -0,27
|
|Sterlin
|39,9874
|40,1878
|% -1,40
|
|Frank
|34,9899
|35,1653
|% -1,47
|
|Riyal
|8,4768
|8,5193
|% -1,39
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,36
|26,39
|% 0,66
|
|Platin
|927,29
|929,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.006,91
|1.009,95
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,67
|89,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.272,38
|2.272,73
|% 0,66
|