***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un kısa ve orta vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, varlık alokasyonu bazlı, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Yöneticinin yatırım öngörüsü doğrultusunda ve hedeflenen ana yönetim stratejisi çerçevesinde, Fon portföyünün, en az %51?i sürekli olarak Borsa İstanbul?da işlem gören ortaklık paylarından oluşacak ve ana yönetim stratejisi gereği net uzun ortaklık payı pozisyonu taşınacaktır. Fon, ekonomiyi ve mali piyasaları etkileyen faktörlerin analizi ve beklentilere göre oluşacak yatırım öngörüsü doğrultusunda TL ve yabancı para cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere ve Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamayı ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266249BIST