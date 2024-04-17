***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.04.2024 15:50
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Özlem Gülden Hasanoğlu 17.04.2024 23 SPF Düzey 3 Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273643
BIST
'
17:409.557
En Düşük
|Değişim
|: 0,09%
|| 9,00
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.504
En Yüksek
9.717
17:4032,5128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0613
|Açılış
|: 32,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5883
En Düşük
32,3942
17:4034,6131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0683
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
35,0943
En Düşük
34,4848
17:402.499,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 13,10
|Açılış
|: 2.499,53
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.504,58
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler17:40
|ATSYH
|52,25
|5.024.941
|% 10,00
|
|BURCE
|237,90
|131.595.135
|% 9,99
|
|KTLEV
|155,20
|289.389.575
|% 9,99
|
|ATATP
|142,00
|228.181.789
|% 9,99
|
|DAGHL
|21,04
|23.801.720
|% 9,98
|
|DITAS
|20,88
|52.046.039
|% -10,00
|
|GRNYO
|10,45
|309.247.175
|% -9,99
|
|CELHA
|41,62
|84.644.256
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,76
|376.877.040
|% -9,98
|
|OYAYO
|38,70
|5.406.989
|% -9,87
|
|THYAO
|297,00
|8.521.283.164
|% 0,00
|
|YKBNK
|30,56
|5.278.085.243
|% 1,87
|
|ISCTR
|12,32
|4.370.583.009
|% 1,32
|
|AKBNK
|56,45
|4.297.226.927
|% 1,07
|
|TUPRS
|185,90
|4.016.244.048
|% -0,05
|
|ISCTR
|12,32
|4.370.583.009
|% 1,32
|
|ZOREN
|5,85
|1.981.973.566
|% 2,27
|
|ENTRA
|14,42
|3.530.571.412
|% -2,90
|
|EKGYO
|10,25
|1.992.288.010
|% -4,21
|
|YKBNK
|30,56
|5.278.085.243
|% 1,87
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5077
|32,5128
|% 0,19
|
|Euro
|34,5990
|34,6131
|% 0,20
|
|Sterlin
|40,4824
|40,6853
|% 0,30
|
|Frank
|35,6176
|35,7961
|% 0,12
|
|Riyal
|8,6629
|8,7064
|% 0,05
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,67
|28,70
|% 0,66
|
|Platin
|954,10
|955,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.043,43
|1.044,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,96
|88,96
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.391,03
|2.391,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:55SNICA
Yüzde 7.66 oranında artışla 37.96 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 198, 547 adet işlem
-
17:53XU100
Endeks 9, 558 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 89, 408.00 milyon TL de
-
17:53DGNMO
Yüzde 5.41 oranında artışla 13.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 803, 591 adet işlem
-
17:52KLKIM
Yüzde 4.62 oranında artışla 28.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 144, 067 adet işlem
-
17:51EKGYO
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 10.25 lira fiyatla işlem gören hissede 192, 355, 459 adet işlem