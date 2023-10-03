***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
03.10.2023 16:50
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
BV PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON
Yeni Unvan
BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
02/10/2023
Açıklamalar
BV Portföy Teknoloji Serbest Fon'un ünvanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.09.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-42352 sayılı izni ile BV Portföy Teknoloji Değişken Fon olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198988
BIST
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18:058.514
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 26,58
|Açılış
|: 8.547
|
|Önceki Kapanış
|: 8.487
|
8.462
En Yüksek
8.563
18:0527,5119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0627
|Açılış
|: 27,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3500
|
27,9577
En Düşük
27,3884
18:0528,8742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0840
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,3488
En Düşük
28,7254
18:051.614,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,99
|Açılış
|: 1.614,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,17
|
1.641,75
En Düşük
1.602,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|7.413,80
|21.351.744
|% 10,00
|
|CMBTN
|982,50
|175.146.802
|% 10,00
|
|EGEEN
|9.196,30
|1.359.022.355
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,68
|36.719.190
|% 10,00
|
|KONYA
|6.409,30
|588.901.837
|% 10,00
|
|SNPAM
|56,25
|1.017.675
|% -10,00
|
|ISBIR
|130,50
|5.894.310
|% -10,00
|
|ISBTR
|280.392,90
|5.047.072
|% -10,00
|
|QNBFB
|327,30
|3.286.092
|% -9,98
|
|SODSN
|72,20
|3.912.912
|% -8,72
|
|THYAO
|247,70
|10.824.943.514
|% -2,25
|
|PETKM
|21,80
|8.382.261.056
|% 5,72
|
|EREGL
|44,72
|6.635.255.795
|% -0,13
|
|SISE
|56,50
|5.063.722.455
|% 1,35
|
|FROTO
|918,70
|4.981.382.014
|% 8,31
|
|ZOREN
|6,89
|4.125.616.320
|% 9,89
|
|PETKM
|21,80
|8.382.261.056
|% 5,72
|
|EKGYO
|8,31
|2.591.471.297
|% -1,07
|
|ODAS
|13,94
|3.233.710.552
|% 4,73
|
|PSGYO
|6,60
|1.274.716.371
|% -6,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5041
|27,5119
|% 0,23
|
|Euro
|28,8073
|28,8742
|% 0,29
|
|Sterlin
|33,1405
|33,3067
|% 0,20
|
|Frank
|29,7504
|29,9296
|% -0,05
|
|Riyal
|7,3101
|7,3467
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-3,25
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|1,06
|
|Cumhuriyet
|11.084
|11.251
|35,00
|
|Tam
|10.840
|10.970
|30,00
|
|Yarım
|5.437
|5.502
|10,00
|
|Çeyrek
|2.710
|2.751
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,18
|21,21
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|18,74
|18,76
|0,18
|
|B. Petrol
|91,11
|91,11
|0,40
|