***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturBildirim İçeriğiEski UnvanBV PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FONYeni UnvanBV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FONUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi02/10/2023AçıklamalarBV Portföy Teknoloji Serbest Fon'un ünvanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.09.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-42352 sayılı izni ile BV Portföy Teknoloji Değişken Fon olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198988BIST