***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.10.2022 11:58
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
BV Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070675
BIST
15:013.592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 9,52
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.597
En Düşük
3.564
15:0118,5844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
15:0118,0819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0525
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
15:01998,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,67
|Açılış
|: 998,36
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler14:59
|ERCB
|46,72
|48.304.910
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|3.157.975
|% 9,98
|
|ESCAR
|51,90
|15.427.478
|% 9,91
|
|YAYLA
|4,78
|64.640.525
|% 9,89
|
|HUNER
|6,25
|141.434.964
|% 9,84
|
|MARTI
|4,05
|92.156.530
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|885.764
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|64.991.222
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|48.178.612
|% -9,94
|
|MOBTL
|2,67
|197.905.138
|% -6,97
|
|THYAO
|86,00
|2.882.266.435
|% -0,17
|
|PETKM
|14,96
|2.128.153.888
|% 2,75
|
|SASA
|86,15
|2.069.803.632
|% 0,47
|
|ASELS
|32,46
|1.436.309.431
|% -0,98
|
|EKGYO
|4,33
|1.234.068.710
|% 0,23
|
|EKGYO
|4,33
|1.234.068.710
|% 0,23
|
|SKBNK
|1,74
|255.729.197
|% 1,75
|
|PETKM
|14,96
|2.128.153.888
|% 2,75
|
|ODAS
|7,90
|958.399.579
|% 4,91
|
|YKBNK
|8,15
|940.048.935
|% 1,24
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5758
|18,5891
|% 0,07
|
|Euro
|18,0692
|18,0844
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,5455
|20,6486
|% 0,31
|
|Frank
|18,5893
|18,7013
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9299
|4,9546
|% 0,03
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.672
|3,18
|
|Altın Gr.
|998
|998
|1,13
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|-24,00
|
|Tam
|6.718
|6.768
|-13,00
|
|Yarım
|3.273
|3.309
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.655
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,44
|19,47
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,58
|-0,16
|
|B. Petrol
|94,48
|94,48
|-1,71
|
Seans Raporu
14:59
daha fazla
-
15:14SAFKR
Yüzde 5.81 oranında artışla 10.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 587, 188 adet işlem
-
15:13ALMAD
Yüzde 4.30 oranında artışla 4.12 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 456, 855 adet işlem
-
15:11PINSU
Yüzde 9.31 oranında artışla 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 320, 819 adet işlem
-
15:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 48 artarak (% 0.14 ) 3, 926
-
15:10XU100
Endeks 3, 590 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 33, 830.00 milyon TL de