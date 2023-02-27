***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.500.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 14.5000.000 TL artırılarak 22.000.000 TL'ye çıkarılmasına izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş olup, talebimiz Kurul'un 10.02.2023 tarih ve E-12233903-350.05.01-33009 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117349BIST