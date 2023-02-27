***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.02.2023 19:43
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Şirketimizin 30.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.500.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 14.5000.000 TL artırılarak 22.000.000 TL'ye çıkarılmasına izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş olup, talebimiz Kurul'un 10.02.2023 tarih ve E-12233903-350.05.01-33009 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117349
BIST
18:055.197
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 138,69
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.204
En Düşük
4.980
18:0518,8863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0111
|Açılış
|: 19,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9680
En Düşük
18,7920
18:0520,0331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1241
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1700
|
20,0752
En Düşük
19,8029
18:051.104,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,55
|Açılış
|: 1.104,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099,08
|
1.106,32
En Düşük
1.094,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RODRG
|67,65
|39.277.230
|% 10,00
|
|BFREN
|5.237,10
|108.735.141
|% 10,00
|
|KRSTL
|9,68
|71.302.929
|% 10,00
|
|AKSA
|94,10
|994.222.737
|% 9,99
|
|GUBRF
|234,80
|2.502.998.578
|% 9,98
|
|CMBTN
|630,00
|150.739.231
|% -7,95
|
|KONYA
|3.700,00
|567.690.659
|% -7,51
|
|METUR
|5,32
|18.696.599
|% -7,48
|
|QNBFL
|86,00
|202.209
|% -7,23
|
|BALAT
|18,72
|1.013.534
|% -6,40
|
|THYAO
|143,40
|7.300.354.734
|% 6,22
|
|EKGYO
|8,54
|5.864.236.940
|% -1,39
|
|KRDMD
|21,96
|4.481.052.738
|% -2,31
|
|EREGL
|44,04
|4.167.461.766
|% -0,45
|
|ASTOR
|37,12
|4.147.341.315
|% 1,98
|
|EKGYO
|8,54
|5.864.236.940
|% -1,39
|
|YKBNK
|9,86
|2.456.345.008
|% 8,35
|
|AKBNK
|17,32
|3.686.966.938
|% 8,52
|
|KRDMD
|21,96
|4.481.052.738
|% -2,31
|
|ISCTR
|11,62
|1.980.832.671
|% 7,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8839
|18,8898
|% 0,08
|
|Euro
|20,0240
|20,0346
|% 0,63
|
|Sterlin
|22,7001
|22,8140
|% 1,01
|
|Frank
|20,0831
|20,2040
|% 0,51
|
|Riyal
|5,0178
|5,0429
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|8,10
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|5,69
|
|Cumhuriyet
|7.466
|7.579
|0,00
|
|Tam
|7.520
|7.579
|-45,00
|
|Yarım
|3.674
|3.709
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.854
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,69
|20,72
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,56
|12,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,22
|82,22
|-0,60
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59VAKKO
Yüzde 8.08 oranında artışla 56.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 752, 754 adet işlem
-
17:58GARFA
Yüzde 9.95 oranında artışla 24.08 lira fiyatla işlem gören hissede 320, 539 adet işlem
-
17:57YUNSA
Yüzde 6.71 oranında artışla 89.00 lira fiyatla işlem gören hissede 796, 743 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 108, 57 artarak (% 2.40 ) 4, 633
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EPLAS, PINSU, CEOEM, RAYSG, BRSAN, AKSA, NUHCM, FLAP, RODRG, VANGD