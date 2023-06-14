***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.06.2023 13:46
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Yönetim Kurulumuzun 09/06/2023 tarih ve 2023/27 sayılı kararı ile Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 30.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı nakden karşılanmak suretiyle 8.000.000 TL artırılarak 22.000.000 TL'den 30.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş, sermaye artırımına ilişkin talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.06.2023 tarih ve E-12233903-350.05.01-38382 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158592
BIST
14:315.432
En Düşük
|Değişim
|: 0,06%
|| 3,04
|Açılış
|: 5.437
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
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5.393
En Yüksek
5.491
14:3123,5973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0340
|Açılış
|: 23,5300
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|Önceki Kapanış
|: 23,6600
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23,6871
En Düşük
23,4944
14:3125,4978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0192
|Açılış
|: 25,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
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25,6004
En Düşük
25,2311
14:311.474,06
En Yüksek
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|: -0,18%
|| -2,63
|Açılış
|: 1.474,06
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|Önceki Kapanış
|: 1.476,70
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1.486,28
En Düşük
1.473,01
BIST En Aktif Hisseler14:31
|BJKAS
|17,05
|176.994.726
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.035,10
|1.120.702
|% 10,00
|
|SONME
|36,12
|9.635.752
|% 9,99
|
|INGRM
|556,20
|77.127.264
|% 9,99
|
|BRSAN
|262,10
|759.923.834
|% 9,99
|
|PSGYO
|7,29
|256.081.036
|% -9,89
|
|TBORG
|28,00
|4.232.666
|% -8,20
|
|BURCE
|180,10
|59.417.335
|% -7,69
|
|KTLEV
|15,22
|1.308.447.773
|% -6,28
|
|MERCN
|28,88
|18.883.395
|% -5,62
|
|THYAO
|180,80
|7.364.316.454
|% 1,69
|
|AKBNK
|18,57
|3.177.350.244
|% 3,00
|
|YKBNK
|12,27
|3.066.103.510
|% 4,43
|
|SASA
|54,70
|3.007.026.542
|% -2,93
|
|ISCTR
|13,45
|2.377.532.202
|% 3,62
|
|YKBNK
|12,27
|3.066.103.510
|% 4,43
|
|ISCTR
|13,45
|2.377.532.202
|% 3,62
|
|AKBNK
|18,57
|3.177.350.244
|% 3,00
|
|EKGYO
|7,37
|906.207.446
|% -0,54
|
|SKBNK
|2,55
|247.383.579
|% 2,00
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5884
|23,5960
|% -0,15
|
|Euro
|25,4893
|25,4960
|% 0,07
|
|Sterlin
|29,7065
|29,8555
|% -0,03
|
|Frank
|26,0009
|26,1575
|% -0,03
|
|Riyal
|6,2628
|6,2942
|% -0,33
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|2,89
|
|Altın Gr.
|1.474
|1.474
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|9.819
|9.967
|-104,00
|
|Tam
|9.767
|10.028
|-98,80
|
|Yarım
|4.784
|4.872
|-27,00
|
|Çeyrek
|2.392
|2.436
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,82
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|18,03
|18,04
|0,04
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|B. Petrol
|75,31
|75,31
|1,02
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