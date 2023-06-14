***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Yönetim Kurulumuzun 09/06/2023 tarih ve 2023/27 sayılı kararı ile Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 30.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı nakden karşılanmak suretiyle 8.000.000 TL artırılarak 22.000.000 TL'den 30.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş, sermaye artırımına ilişkin talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.06.2023 tarih ve E-12233903-350.05.01-38382 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158592BIST