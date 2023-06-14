Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

14.06.2023 13:46
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Yönetim Kurulumuzun 09/06/2023 tarih ve 2023/27 sayılı kararı ile Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 30.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı nakden karşılanmak suretiyle 8.000.000 TL artırılarak 22.000.000 TL'den 30.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş, sermaye artırımına ilişkin talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.06.2023 tarih ve E-12233903-350.05.01-38382 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158592


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:315.432
Değişim :  0,06% |  3,04
Açılış :  5.437  
Önceki Kapanış :  5.429  
En Düşük
5.393 En Yüksek
5.491
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:31
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BJKAS 17,05 176.994.726 % 10,00  
ISBTR 56.035,10 1.120.702 % 10,00  
SONME 36,12 9.635.752 % 9,99  
INGRM 556,20 77.127.264 % 9,99  
BRSAN 262,10 759.923.834 % 9,99  
daha fazla
14:31 Alış Satış %  
Dolar 23,5884 23,5960 % -0,15  
Euro 25,4893 25,4960 % 0,07  
Sterlin 29,7065 29,8555 % -0,03  
Frank 26,0009 26,1575 % -0,03  
Riyal 6,2628 6,2942 % -0,33  
daha fazla
14:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.946 1.947 2,89  
Altın Gr. 1.474 1.474 -2,40  
Cumhuriyet 9.819 9.967 -104,00  
Tam 9.767 10.028 -98,80  
Yarım 4.784 4.872 -27,00  
Çeyrek 2.392 2.436 -13,00  
Gümüş.Ons 23,80 23,82 0,14  
Gümüş Gr. 18,03 18,04 0,04  
B. Petrol 75,31 75,31 1,02  
Seans Raporu 14:31
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru