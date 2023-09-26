***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz BV Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı " BV Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest(TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)" un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 19.09.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01– 42280 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .Fon izahnamesi ve Yatırımcı Bilgi Formu ekte yer almaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197270BIST