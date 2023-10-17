***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturBildirim İçeriğiAçıklamalarBV Portföy İkinci Serbest Fon'un(Fon) kuruluşuna izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 06.10.2023 tarih ve E-12233903-315.01.01 – 43070 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .Fon içtüzüğü ekte yer almaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207018BIST