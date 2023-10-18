***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.10.2023 15:14
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu "Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"nun 18/10/2023 tarihi itibarıyla kurucu sıfatıyla Şirketimize "BV Portföy Yönetimi A.Ş. Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" unvanıyla devredilmesine ilişkin olarak Fonun yeni içtüzük, ihraç belgesi ve SPK izin yazısı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207454
BIST
'
15:507.916
En Düşük
|Değişim
|: -2,45%
|| -198,72
|Açılış
|: 7.965
|
|Önceki Kapanış
|: 8.115
|
7.913
En Yüksek
8.015
15:5028,0108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0765
|Açılış
|: 28,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0100
|
28,3228
En Düşük
27,9012
15:5029,6085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0276
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0250
En Düşük
29,5164
15:501.753,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 25,03
|Açılış
|: 1.753,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.728,59
|
1.756,36
En Düşük
1.725,39
BIST En Aktif Hisseler15:50
|MRSHL
|1.476,40
|701.547.231
|% 10,00
|
|AVTUR
|8,47
|16.107.098
|% 10,00
|
|BRKO
|4,84
|7.493.632
|% 10,00
|
|TETMT
|2.584,90
|17.332.339
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.426,40
|180.481.927
|% 9,99
|
|DITAS
|20,02
|24.594.130
|% -48,64
|
|QNBFL
|1.168,20
|15.524.158
|% -10,00
|
|CASA
|153,50
|10.364.026
|% -9,17
|
|MAGEN
|58,00
|87.566.440
|% -7,05
|
|KTLEV
|39,20
|150.251.148
|% -6,93
|
|THYAO
|218,40
|4.170.537.597
|% -2,98
|
|TUPRS
|140,30
|3.574.978.155
|% -2,84
|
|BRSAN
|916,70
|3.077.214.902
|% -6,79
|
|ASTOR
|122,00
|2.812.569.283
|% 0,00
|
|PETKM
|22,04
|1.910.605.702
|% -3,59
|
|ZOREN
|6,03
|1.475.857.867
|% -3,67
|
|EKGYO
|7,44
|1.067.535.744
|% -2,49
|
|IHLAS
|1,12
|122.560.851
|% -3,45
|
|KATMR
|2,70
|282.431.255
|% -3,57
|
|ODAS
|12,06
|1.034.913.610
|% -1,95
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0045
|28,0108
|% 0,27
|
|Euro
|29,5967
|29,6085
|% 0,09
|
|Sterlin
|33,9998
|34,1703
|% 0,13
|
|Frank
|31,0235
|31,2104
|% 0,30
|
|Riyal
|7,4448
|7,4822
|% 0,19
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|24,60
|
|Altın Gr.
|1.753
|1.753
|24,85
|
|Cumhuriyet
|12.102
|12.285
|173,00
|
|Tam
|11.851
|11.929
|158,00
|
|Yarım
|5.944
|5.988
|80,00
|
|Çeyrek
|2.963
|2.994
|40,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,19
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|20,86
|20,89
|0,38
|
|B. Petrol
|91,38
|91,38
|1,48
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
16:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -182, 7 kaybederek (% -2.59 ) 6, 881
-
16:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, DOFER, ACSEL, TUCLK, AVTUR, BRKO, MARKA, SODSN, MRSHL, INTEM
-
16:05
AVTUR, MARKA, GRTRK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:05
SARKY, ISBIR, SNPAM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:05
Bu seansda işlem gören 254 hisse senedinden 51 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 200 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 3 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem