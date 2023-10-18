***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturBildirim İçeriğiAçıklamalarInveo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu "Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"nun 18/10/2023 tarihi itibarıyla kurucu sıfatıyla Şirketimize "BV Portföy Yönetimi A.Ş. Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" unvanıyla devredilmesine ilişkin olarak Fonun yeni içtüzük, ihraç belgesi ve SPK izin yazısı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207454BIST