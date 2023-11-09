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***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

09.11.2023 16:52
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

BV Portföy Yönetimi A.Ş. JOYGAME PRE-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun(Fon) kuruluşuna izin verilmesi ve ihracına ilişkin belgesinin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca  uygun  bulunmuş   ve   03.11.2023 tarih  ve E-12233903-320.01.01 – 44561    sayılı  onay  yazısı   ile  tarafımıza  kurucu sıfatıyla  izin verilmiştir .
Fon  içtüzüğü   ekte   yer  almaktadır. 
Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216295


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