***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturBildirim İçeriğiAçıklamalarBV Portföy Yönetimi A.Ş. JOYGAME PRE-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun(Fon) kuruluşuna izin verilmesi ve ihracına ilişkin belgesinin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 03.11.2023 tarih ve E-12233903-320.01.01 – 44561 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .Fon içtüzüğü ekte yer almaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216295BIST