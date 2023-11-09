***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.11.2023 16:52
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
BV Portföy Yönetimi A.Ş. JOYGAME PRE-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun(Fon) kuruluşuna izin verilmesi ve ihracına ilişkin belgesinin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 03.11.2023 tarih ve E-12233903-320.01.01 – 44561 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Fon içtüzüğü ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216295
BIST
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17:267.860
En Düşük
|Değişim
|: -0,02%
|| -1,26
|Açılış
|: 7.801
|
|Önceki Kapanış
|: 7.861
|
7.739
En Yüksek
7.886
17:2628,5074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0566
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5650
|
28,5392
En Düşük
28,3872
17:2630,5870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0712
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4800
|
30,8304
En Düşük
30,4456
17:261.788,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,09
|Açılış
|: 1.788,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.783,45
|
1.792,92
En Düşük
1.776,67
BIST En Aktif Hisseler17:24
|REEDR
|24,42
|1.036.346.903
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,97
|27.413.440
|% 10,00
|
|ENSRI
|24,68
|13.518.988
|% 9,98
|
|SNPAM
|134,40
|18.651.360
|% 9,98
|
|PSDTC
|78,85
|51.882.805
|% 9,97
|
|VANGD
|25,20
|5.673.854
|% -10,00
|
|ISBTR
|711.982,50
|3.559.935
|% -9,99
|
|KLNMA
|55,85
|7.187.225
|% -9,99
|
|MRSHL
|1.363,00
|66.807.520
|% -9,97
|
|MARKA
|31,44
|6.218.329
|% -9,97
|
|THYAO
|229,50
|6.193.886.900
|% 0,39
|
|TABGD
|186,00
|5.178.657.760
|% 3,74
|
|ISCTR
|20,22
|3.456.811.121
|% -2,51
|
|PETKM
|21,44
|3.069.359.515
|% 4,69
|
|TUPRS
|151,20
|2.719.940.656
|% 0,60
|
|ISCTR
|20,22
|3.456.811.121
|% -2,51
|
|EKGYO
|6,86
|1.155.455.232
|% -1,15
|
|PETKM
|21,44
|3.069.359.515
|% 4,69
|
|YKBNK
|17,06
|2.345.722.927
|% 0,18
|
|ADESE
|2,10
|208.916.463
|% 0,48
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4953
|28,5012
|% 0,18
|
|Euro
|30,5702
|30,5816
|% 0,22
|
|Sterlin
|34,8681
|35,0430
|% 0,04
|
|Frank
|31,5184
|31,7083
|% 0,03
|
|Riyal
|7,5737
|7,6117
|% 0,17
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,61
|22,64
|% 0,66
|
|Platin
|866,56
|867,87
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,54
|1.028,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,52
|80,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.949,08
|1.949,37
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:24
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-
17:39BORLS
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 35.54 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 774, 521 adet işlem
-
17:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 33 kaybederek (% -0.03 ) 8, 227
-
17:38XU100
Endeks 7, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 75, 014.00 milyon TL de
-
17:38SUNTK
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 18.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 418 adet işlem
-
17:35RODRG
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 60.95 lira fiyatla işlem gören hissede 153, 208 adet işlem