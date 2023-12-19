***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturBildirim İçeriğiAçıklamalarBV Portföy Birinci Hisse Senedi Serbet(TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un (Fon) kuruluşuna izin verilmesi ve ihracına ilişkin belgesinin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 11.12.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01 – 46423 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .Fon içtüzüğü ekte yer almaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227161BIST