***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.02.2024 18:31
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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BV Portföy Yönetimi A.Ş. Yıldız Techno Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun (Fon) kuruluşuna izin verilmesi ve ihracına ilişkin belgesinin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 15.02.2024 tarih ve E-12233903-320.01.01 – 49764 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Fon içtüzüğü ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250849
BIST
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18:059.345
En Düşük
|Değişim
|: 1,62%
|| 148,56
|Açılış
|: 9.239
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
9.200
En Yüksek
9.351
18:0530,9253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0852
|Açılış
|: 31,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,0150
|
30,9260
En Düşük
30,7911
18:0533,4687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1861
|Açılış
|: 33,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,3500
|
33,7005
En Düşük
33,2101
18:052.015,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 15,57
|Açılış
|: 2.015,97
|
|Önceki Kapanış
|: 2.000,40
|
2.018,20
En Düşük
1.997,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARYE
|65,45
|244.296.570
|% 10,00
|
|YAPRK
|385,00
|297.349.268
|% 10,00
|
|TMPOL
|101,20
|99.762.573
|% 10,00
|
|TURGG
|687,50
|107.338.645
|% 10,00
|
|TETMT
|8.222,50
|26.620.430
|% 10,00
|
|TDGYO
|13,07
|304.645.103
|% -9,99
|
|KZBGY
|25,38
|328.945.029
|% -9,94
|
|ETYAT
|16,48
|75.266.302
|% -8,29
|
|CUSAN
|25,60
|114.905.578
|% -7,58
|
|ORMA
|173,30
|6.600.438
|% -7,33
|
|THYAO
|281,25
|10.892.289.635
|% 0,99
|
|EREGL
|49,62
|8.054.899.233
|% 2,69
|
|ISCTR
|28,42
|6.839.179.413
|% 3,80
|
|AKBNK
|43,10
|5.756.317.928
|% 3,76
|
|GUBRF
|204,10
|5.315.743.202
|% 3,24
|
|ZOREN
|5,89
|3.271.160.869
|% -3,13
|
|ISCTR
|28,42
|6.839.179.413
|% 3,80
|
|EKGYO
|10,79
|2.574.538.740
|% 2,57
|
|YKBNK
|24,48
|4.529.465.636
|% 2,86
|
|EREGL
|49,62
|8.054.899.233
|% 2,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9160
|30,9226
|% 0,27
|
|Euro
|33,4547
|33,4651
|% 0,55
|
|Sterlin
|38,9560
|39,1514
|% 0,57
|
|Frank
|34,9605
|35,1711
|% 0,44
|
|Riyal
|8,2202
|8,2614
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,08
|23,10
|% 0,66
|
|Platin
|908,02
|909,45
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,41
|983,44
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,48
|82,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,12
|2.028,40
|% 0,66
|