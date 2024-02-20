***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturBildirim İçeriğiAçıklamalarBV Portföy Yönetimi A.Ş. Yıldız Techno Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun (Fon) kuruluşuna izin verilmesi ve ihracına ilişkin belgesinin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 15.02.2024 tarih ve E-12233903-320.01.01 – 49764 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .Fon içtüzüğü ekte yer almaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250849BIST