***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
30.10.2023 20:22
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Açıklamalar
BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BOĞAZİÇİ VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU İçtüzüğü ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212043
BIST
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18:057.713
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.688
|
|Önceki Kapanış
|: 7.713
|
7.661
En Yüksek
7.786
18:0528,2695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0299
|Açılış
|: 86,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 86,3500
|
28,5332
En Düşük
28,2053
18:0529,9898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0245
|Açılış
|: 34,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6300
|
30,4738
En Düşük
29,7463
18:0521,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,08
|Açılış
|: 21,12
|
|Önceki Kapanış
|: 21,20
|
21,37
En Düşük
21,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|10.979,10
|281.974.442
|% 10,00
|
|TURGG
|590,90
|15.683.668
|% 10,00
|
|ULUFA
|12,32
|48.638.831
|% 10,00
|
|PNLSN
|58,30
|40.095.875
|% 10,00
|
|ISGSY
|25,52
|11.326.172
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.118,50
|34.540.024
|% -10,00
|
|INTEM
|326,70
|71.837.062
|% -10,00
|
|ISBTR
|493.200,00
|9.864.000
|% -10,00
|
|MAALT
|1.185,30
|275.920.110
|% -9,99
|
|GEDIK
|16,87
|283.290.612
|% -9,98
|
|THYAO
|218,90
|7.808.411.010
|% 0,78
|
|ASTOR
|130,40
|5.582.517.811
|% 2,76
|
|TUPRS
|141,40
|5.534.870.623
|% 2,02
|
|MIATK
|826,50
|3.882.154.832
|% 9,99
|
|EREGL
|38,40
|3.242.286.774
|% -0,16
|
|ZOREN
|5,51
|1.325.886.809
|% 0,55
|
|MHRGY
|5,55
|1.354.555.354
|% -9,90
|
|EKGYO
|6,72
|1.383.093.123
|% 0,30
|
|ODAS
|13,12
|2.085.423.128
|% 0,08
|
|YKBNK
|17,54
|2.175.608.663
|% -1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2553
|28,2695
|% 0,11
|
|Euro
|29,9741
|29,9898
|% -0,08
|
|Sterlin
|34,2434
|34,4151
|% -0,13
|
|Frank
|31,2086
|31,3966
|% 0,02
|
|Riyal
|7,5131
|7,5508
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.995
|-1,03
|
|Altın Gr.
|1.814
|1.814
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|12.201
|12.386
|-78,00
|
|Tam
|11.926
|12.055
|-11,00
|
|Yarım
|5.981
|6.052
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.982
|3.026
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,23
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|21,11
|21,12
|-0,07
|
|B. Petrol
|86,68
|86,68
|0,33
|
Seans Raporu
18:05
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