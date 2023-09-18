***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
18.09.2023 13:06
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195642
BIST
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16:417.797
En Düşük
|Değişim
|: -2,07%
|| -164,86
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.794
En Yüksek
7.952
16:4127,0216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0396
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0245
En Düşük
26,6961
16:4128,8231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0171
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,8655
En Düşük
28,2350
16:411.671,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,28
|Açılış
|: 1.671,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.676,68
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler16:41
|TETMT
|1.541,10
|3.154.781
|% 10,00
|
|ISBTR
|219.304,90
|2.412.354
|% 10,00
|
|ALCAR
|998,20
|384.745.753
|% 9,99
|
|MIATK
|500,20
|372.259.967
|% 9,98
|
|TRILC
|17,30
|267.385.696
|% 9,98
|
|PEKGY
|25,38
|272.212.764
|% -10,00
|
|ATSYH
|56,70
|4.273.082
|% -10,00
|
|INGRM
|540,50
|205.462.392
|% -9,99
|
|QNBFL
|360,00
|2.886.120
|% -9,98
|
|SUMAS
|223,10
|6.581.740
|% -9,97
|
|THYAO
|220,20
|6.341.280.345
|% -3,04
|
|TUPRS
|139,00
|3.337.228.406
|% -1,77
|
|SISE
|52,85
|3.167.774.200
|% -3,12
|
|ISCTR
|22,02
|3.159.313.172
|% 2,04
|
|EBEBK
|80,10
|2.794.339.569
|% 5,67
|
|ZOREN
|4,72
|876.489.793
|% -1,46
|
|SKBNK
|5,76
|1.027.827.210
|% 2,31
|
|YKBNK
|16,16
|2.558.835.286
|% 0,56
|
|EKGYO
|8,26
|1.288.425.990
|% -1,08
|
|ISCTR
|22,02
|3.159.313.172
|% 2,04
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0153
|27,0216
|% 0,15
|
|Euro
|28,8150
|28,8231
|% 0,06
|
|Sterlin
|33,3647
|33,5320
|% 0,17
|
|Frank
|29,9713
|30,1519
|% 0,10
|
|Riyal
|7,1806
|7,2166
|% 0,12
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|0,44
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.675
|5,43
|
|Cumhuriyet
|11.313
|11.484
|-13,00
|
|Tam
|11.083
|11.155
|22,00
|
|Yarım
|5.559
|5.601
|11,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.800
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,08
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,12
|20,14
|0,15
|
|B. Petrol
|94,80
|94,80
|0,87
|