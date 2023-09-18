***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18/09/2023Bildirim İçeriğiAçıklamalar18/09/2023 tarihli 13:06'da yapılan bildirimde, ekteki dosya yanlış olmuş.Bu nedenle düzeltme bildirimi yapılmıştır.İhraç Belgesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195650BIST