***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.04.2023 17:14
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/04/2023 tarih ve E-12233903-305.04-35944 sayılı izin doğrultusunda izahnamenin 7.1. maddesi değiştirilmiştir. Değişikliğe ilişkin duyuru metni ektedir .
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139768
BIST
18:055.019
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En Düşük
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En Düşük
1.242,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|133,10
|295.571.501
|% 10,00
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|CVKMD
|153,60
|28.523.674
|% 9,95
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|ONCSM
|96,10
|89.341.115
|% 9,95
|
|KOPOL
|35,82
|14.846.602
|% 9,94
|
|SMART
|8,52
|36.103.569
|% 9,94
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|LIDER
|97,20
|68.697.044
|% -10,00
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|BALAT
|14,99
|2.059.567
|% -9,97
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|IMASM
|57,15
|46.193.493
|% -9,91
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|% -8,39
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|QNBFL
|85,15
|727.554
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|KOZAL
|23,60
|7.873.576.808
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|THYAO
|136,20
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|EREGL
|34,70
|1.866.590.577
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|ASTOR
|52,65
|1.758.025.724
|% 0,10
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|KOZAL
|23,60
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|EKGYO
|6,71
|903.831.991
|% -1,32
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|ISCTR
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|1.365.680.308
|% 0,00
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|YKBNK
|10,25
|973.453.374
|% 0,99
|
|AKBNK
|17,97
|1.297.866.144
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3986
|19,4027
|% 0,06
|
|Euro
|21,2749
|21,3023
|% 0,52
|
|Sterlin
|24,0239
|24,1444
|% 0,49
|
|Frank
|21,5222
|21,6519
|% 0,23
|
|Riyal
|5,1581
|5,1840
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.007
|2.007
|11,64
|
|Altın Gr.
|1.252
|1.252
|9,32
|
|Cumhuriyet
|8.833
|8.966
|79,00
|
|Tam
|8.873
|9.056
|118,00
|
|Yarım
|4.334
|4.433
|64,00
|
|Çeyrek
|2.167
|2.223
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|15,71
|15,72
|0,11
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|B. Petrol
|85,22
|85,22
|0,46
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