***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 11/04/2023 tarih ve E-12233903-305.04-35944 sayılı izin doğrultusunda izahnamenin 7.1. maddesi değiştirilmiştir. Değişikliğe ilişkin duyuru metni ektedir .http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139768BIST