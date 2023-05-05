***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.05.2023 12:29
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname değişikliği tadil metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147245
BIST
14:534.432
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -52,77
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.405
14:5319,4976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0287
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5082
En Düşük
19,3665
14:5321,4967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0337
|Açılış
|: 22,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,4054
14:531.275,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -9,17
|Açılış
|: 1.275,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.275,28
BIST En Aktif Hisseler14:53
|HURGZ
|4,40
|3.214.402
|% 10,00
|
|DAGHL
|11,06
|11.500.653
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|157.008.835
|% 9,93
|
|SELVA
|9,43
|85.970.013
|% 9,78
|
|CANTE
|18,05
|131.973.426
|% 9,37
|
|GRTRK
|28,02
|941.766.459
|% -9,96
|
|PAMEL
|148,80
|63.109.539
|% -8,15
|
|RUBNS
|18,96
|26.093.882
|% -7,96
|
|EMKEL
|5,93
|58.611.171
|% -7,92
|
|KOPOL
|37,30
|353.755.061
|% -6,84
|
|ASTOR
|47,44
|1.805.967.363
|% 4,96
|
|EUPWR
|73,65
|1.605.660.447
|% -5,27
|
|THYAO
|125,90
|1.408.818.798
|% -1,41
|
|KOZAL
|16,81
|1.262.108.299
|% 0,66
|
|GUBRF
|218,80
|1.193.308.433
|% 3,31
|
|EKGYO
|5,39
|474.763.322
|% -1,64
|
|KOZAL
|16,81
|1.262.108.299
|% 0,66
|
|ISCTR
|10,64
|636.856.310
|% -0,09
|
|YKBNK
|9,28
|515.026.302
|% -0,64
|
|ASTOR
|47,44
|1.805.967.363
|% 4,96
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4936
|19,4976
|% 0,15
|
|Euro
|21,4848
|21,4967
|% 0,16
|
|Sterlin
|24,4950
|24,6178
|% 0,27
|
|Frank
|21,7604
|21,8915
|% -0,70
|
|Riyal
|5,1832
|5,2092
|% 0,05
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.037
|2.037
|-13,47
|
|Altın Gr.
|1.275
|1.275
|-9,62
|
|Cumhuriyet
|9.152
|9.291
|-40,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.496
|4.578
|-51,00
|
|Çeyrek
|2.227
|2.275
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,85
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|16,19
|16,21
|-0,12
|
|B. Petrol
|74,39
|74,39
|1,89
|
Seans Raporu
14:53
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