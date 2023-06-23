***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.06.2023 18:14
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz BVZ Fon'a ilişkin İzahname Değişikliği Duyurusu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161963
BIST
'
18:055.583
En Düşük
|Değişim
|: 2,85%
|| 154,49
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.479
En Yüksek
5.594
18:0525,2554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,3806
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
26,0864
En Düşük
24,8064
18:0527,4552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,2423
|Açılış
|: 27,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
28,1685
En Düşük
26,9298
18:051.560,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 29,86
|Açılış
|: 1.560,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.608,64
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PNLSN
|44,44
|107.798.526
|% 10,00
|
|DERIM
|10,34
|16.094.894
|% 10,00
|
|DOGUB
|12,43
|51.555.427
|% 10,00
|
|GOKNR
|12,88
|149.160.284
|% 9,99
|
|COSMO
|86,00
|6.649.651
|% 9,97
|
|POLTK
|2.744,30
|75.620.899
|% -10,00
|
|AVHOL
|83,70
|116.899.940
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,00
|426.908.668
|% -9,98
|
|PASEU
|32,98
|2.133.261.853
|% -9,40
|
|RHEAG
|6,25
|13.301.939
|% -8,63
|
|THYAO
|184,70
|8.958.485.316
|% 2,44
|
|AKBNK
|19,79
|5.058.602.845
|% 3,13
|
|YKBNK
|12,84
|4.794.265.327
|% 3,46
|
|ISCTR
|13,65
|3.449.009.779
|% 3,10
|
|SAHOL
|46,50
|3.194.774.949
|% 7,29
|
|YKBNK
|12,84
|4.794.265.327
|% 3,46
|
|EKGYO
|7,28
|1.863.082.987
|% 6,12
|
|AKBNK
|19,79
|5.058.602.845
|% 3,13
|
|ISCTR
|13,65
|3.449.009.779
|% 3,10
|
|ZOREN
|3,03
|624.605.297
|% 7,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,2087
|25,2554
|% 1,53
|
|Euro
|27,4248
|27,4552
|% 0,89
|
|Sterlin
|32,0126
|32,1731
|% 1,25
|
|Frank
|28,0558
|28,2249
|% 1,34
|
|Riyal
|6,7245
|6,7582
|% 1,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|7,70
|
|Altın Gr.
|1.557
|1.557
|26,28
|
|Cumhuriyet
|10.368
|10.524
|437,00
|
|Tam
|10.289
|10.589
|432,15
|
|Yarım
|4.979
|5.159
|132,00
|
|Çeyrek
|2.497
|2.579
|65,00
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,32
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|18,11
|18,13
|0,31
|
|B. Petrol
|73,47
|73,47
|-0,67
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PNLSN
Yüzde 9.70 oranında artışla 44.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 350, 037 adet işlem
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17:58DAPGM
Yüzde 7.76 oranında artışla 31.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 688, 572 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, KOZAA, SAHOL
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 133, 78 artarak (% 2.73 ) 5, 027
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, DERIM, BOSSA, GOKNR, GRSEL, GRNYO, OTTO, DIRIT, FORTE, ITTFH