***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 20.09.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01.42352 sayılı yazısı ile izin vermiş olduğu, BV Portföy Teknoloji Serbest Fon'un BV Portföy Teknoloji Değişken Fon'a dönüşümüne ilişkin İzahname Tadil Metni ve Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197666BIST