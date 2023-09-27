***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
27.09.2023 17:07
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 20.09.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01.42352 sayılı yazısı ile izin vermiş olduğu, BV Portföy Teknoloji Serbest Fon'un BV Portföy Teknoloji Değişken Fon'a dönüşümüne ilişkin İzahname Tadil Metni ve Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197666
BIST
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18:058.214
En Düşük
|Değişim
|: -0,35%
|| -28,50
|Açılış
|: 8.275
|
|Önceki Kapanış
|: 8.242
|
8.171
En Yüksek
8.299
18:0527,3092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0656
|Açılış
|: 27,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2800
|
27,6466
En Düşük
27,1886
18:0528,7646
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0380
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,5824
En Düşük
28,5942
18:051.653,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -10,14
|Açılış
|: 1.653,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,31
|
1.687,69
En Düşük
1.653,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|130,90
|985.919.292
|% 10,00
|
|TETMT
|2.854,30
|123.502.443
|% 10,00
|
|REEDR
|14,96
|1.114.660.019
|% 10,00
|
|YEOTK
|286,00
|1.177.158.011
|% 10,00
|
|SELVA
|18,70
|24.997.150
|% 10,00
|
|ADGYO
|32,80
|909.994.881
|% -9,99
|
|MIATK
|640,50
|104.548.815
|% -9,99
|
|EKIZ
|38,70
|1.411.766
|% -9,58
|
|SNKRN
|26,84
|4.806.584
|% -8,96
|
|MERCN
|45,22
|147.424.516
|% -8,94
|
|THYAO
|230,40
|10.423.637.540
|% 1,27
|
|TUPRS
|163,70
|8.527.565.978
|% -3,54
|
|ISCTR
|25,50
|6.086.569.118
|% 3,07
|
|CIMSA
|313,00
|5.118.908.838
|% 2,89
|
|SASA
|48,32
|4.467.204.194
|% -4,22
|
|ZOREN
|5,18
|2.255.755.867
|% -4,25
|
|EKGYO
|8,04
|2.927.884.506
|% 0,25
|
|KATMR
|2,43
|692.258.370
|% 5,65
|
|SKBNK
|6,48
|1.661.500.243
|% -0,31
|
|ADESE
|2,41
|604.672.871
|% -1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,3055
|27,3112
|% 0,25
|
|Euro
|28,7548
|28,7680
|% -0,12
|
|Sterlin
|33,0482
|33,2139
|% 0,19
|
|Frank
|29,5967
|29,7750
|% -0,01
|
|Riyal
|7,2584
|7,2948
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|-20,63
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.654
|-9,80
|
|Cumhuriyet
|11.270
|11.440
|-69,00
|
|Tam
|11.017
|11.116
|-42,00
|
|Yarım
|5.526
|5.581
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.754
|2.791
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,57
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|19,90
|19,93
|-0,08
|
|B. Petrol
|94,39
|94,39
|1,96
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GSDHO
Yüzde 5.15 oranında artışla 4.90 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 043, 558 adet işlem
-
17:58YAPRK
Yüzde 9.97 oranında artışla 130.20 lira fiyatla işlem gören hissede 339, 616 adet işlem
-
17:57MTRKS
Yüzde 7.82 oranında artışla 65.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 801, 087 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 8, 259 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 130, 228.00 milyon TL de
-
17:55DURDO
Yüzde 8.44 oranında artışla 61.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 067, 656 adet işlem