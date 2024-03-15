***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.03.2024 14:24
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur
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Açıklamalar
İzahname tadil metni ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259148
BIST
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14:598.875
En Düşük
|Değişim
|: -0,09%
|| -8,26
|Açılış
|: 8.902
|
|Önceki Kapanış
|: 8.884
|
8.848
En Yüksek
8.908
14:5932,2184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0888
|Açılış
|: 32,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,7824
En Düşük
32,0319
14:5935,1317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0211
|Açılış
|: 35,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
35,6701
En Düşük
34,8755
14:592.244,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 9,45
|Açılış
|: 2.244,32
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,87
|
2.279,61
En Düşük
2.226,79
BIST En Aktif Hisseler14:59
|DOBUR
|196,10
|72.285.063
|% 9,98
|
|REEDR
|62,85
|2.534.003.888
|% 9,97
|
|ARTMS
|65,60
|242.911.732
|% 9,97
|
|PEGYO
|20,84
|64.322.584
|% 9,97
|
|KLNMA
|34,86
|7.159.384
|% 9,97
|
|YAYLA
|19,01
|19.656.595
|% -9,99
|
|FONET
|31,20
|46.614.703
|% -9,98
|
|MTRKS
|76,70
|81.242.493
|% -8,25
|
|DGATE
|47,70
|29.672.584
|% -7,74
|
|KLRHO
|49,18
|39.715.941
|% -7,03
|
|THYAO
|271,50
|3.083.798.349
|% -0,09
|
|ASTOR
|101,50
|2.749.697.533
|% -3,52
|
|REEDR
|62,85
|2.534.003.888
|% 9,97
|
|MIATK
|72,20
|1.992.807.717
|% 1,69
|
|EREGL
|44,76
|1.976.629.431
|% 0,95
|
|ISCTR
|10,44
|900.653.645
|% 0,48
|
|ZOREN
|5,13
|311.714.511
|% -0,58
|
|EKGYO
|10,91
|587.446.539
|% 0,09
|
|ADESE
|2,81
|151.902.213
|% 1,08
|
|EREGL
|44,76
|1.976.629.431
|% 0,95
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2112
|32,2184
|% 0,28
|
|Euro
|35,1195
|35,1317
|% 0,06
|
|Sterlin
|41,2849
|41,4918
|% -0,08
|
|Frank
|36,6952
|36,8792
|% 0,09
|
|Riyal
|8,6334
|8,6767
|% -0,06
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,14
|25,16
|% 0,66
|
|Platin
|940,29
|943,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.092,01
|1.096,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,97
|84,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.162,80
|2.163,14
|% 0,66
|