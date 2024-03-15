***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.03.2024 14:26
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Güncel izahname ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259149
BIST
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15:018.865
En Düşük
|Değişim
|: -0,21%
|| -18,24
|Açılış
|: 8.902
|
|Önceki Kapanış
|: 8.884
|
8.848
En Yüksek
8.908
15:0132,2178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0882
|Açılış
|: 32,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,7824
En Düşük
32,0319
15:0135,1297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0191
|Açılış
|: 35,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
35,6701
En Düşük
34,8755
15:012.245,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 10,27
|Açılış
|: 2.245,14
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,87
|
2.279,61
En Düşük
2.226,79
BIST En Aktif Hisseler15:01
|DOBUR
|196,10
|72.285.063
|% 9,98
|
|REEDR
|62,85
|2.515.228.645
|% 9,97
|
|ARTMS
|65,60
|242.803.557
|% 9,97
|
|PEGYO
|20,84
|64.322.584
|% 9,97
|
|KLNMA
|34,86
|7.159.384
|% 9,97
|
|YAYLA
|19,01
|19.656.595
|% -9,99
|
|FONET
|31,20
|46.449.156
|% -9,98
|
|MTRKS
|77,00
|80.865.852
|% -7,89
|
|DGATE
|47,70
|29.659.657
|% -7,74
|
|KLRHO
|49,16
|39.638.988
|% -7,07
|
|THYAO
|271,50
|3.074.601.102
|% -0,09
|
|ASTOR
|101,40
|2.744.905.584
|% -3,61
|
|REEDR
|62,85
|2.515.228.645
|% 9,97
|
|EREGL
|44,74
|1.972.538.886
|% 0,90
|
|MIATK
|73,10
|1.920.358.507
|% 2,96
|
|ISCTR
|10,43
|897.181.105
|% 0,38
|
|ZOREN
|5,13
|311.512.883
|% -0,58
|
|EKGYO
|10,88
|580.011.314
|% -0,18
|
|ADESE
|2,81
|151.799.484
|% 1,08
|
|EREGL
|44,74
|1.972.538.886
|% 0,90
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2091
|32,2178
|% 0,27
|
|Euro
|35,1097
|35,1297
|% 0,05
|
|Sterlin
|41,2849
|41,4918
|% -0,08
|
|Frank
|36,6952
|36,8792
|% 0,09
|
|Riyal
|8,6334
|8,6767
|% -0,06
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,20
|25,23
|% 0,66
|
|Platin
|941,84
|943,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.097,59
|1.101,51
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,00
|85,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.167,20
|2.167,56
|% 0,66
|