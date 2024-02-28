***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
28.02.2024 17:22
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJi DEGİŞKEN FON hesabına 1 gecelik kredi kullanılmıştır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 2.500.000 TL % 48 28/02/2024 29/02/2024 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252730
BIST
'
18:059.062
En Düşük
|Değişim
|: -1,28%
|| -117,12
|Açılış
|: 9.185
|
|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.062
En Yüksek
9.237
18:0531,1964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0527
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2450
|
31,3872
En Düşük
31,0687
18:0533,8479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0394
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
34,0887
En Düşük
33,6740
18:052.037,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 4,81
|Açılış
|: 2.037,58
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
|
2.049,92
En Düşük
2.026,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|17,27
|70.497.060
|% 10,00
|
|INVEO
|49,94
|355.268.405
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|26.550.226
|% 10,00
|
|KTLEV
|132,00
|416.051.377
|% 10,00
|
|PATEK
|109,50
|1.280.148.435
|% 9,99
|
|ARDYZ
|53,55
|952.880.524
|% -10,00
|
|EMNIS
|180,00
|3.880.686
|% -10,00
|
|YONGA
|83,70
|8.161.470
|% -10,00
|
|UFUK
|238,50
|9.124.773
|% -10,00
|
|VBTYZ
|44,04
|1.113.492.854
|% -9,98
|
|EREGL
|46,94
|22.743.303.631
|% -0,04
|
|THYAO
|278,00
|10.060.124.260
|% -0,80
|
|PGSUS
|859,00
|4.584.029.619
|% 3,68
|
|REEDR
|63,30
|4.309.624.157
|% -9,44
|
|TUPRS
|161,20
|4.203.061.593
|% 0,62
|
|EREGL
|46,94
|22.743.303.631
|% -0,04
|
|EKGYO
|11,21
|3.255.568.177
|% -0,80
|
|ZOREN
|5,42
|1.518.580.403
|% 0,74
|
|ISCTR
|10,90
|2.687.797.997
|% -2,42
|
|ADESE
|2,85
|370.473.472
|% 1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1878
|31,1929
|% 0,16
|
|Euro
|33,8151
|33,8401
|% 0,09
|
|Sterlin
|39,3151
|39,5122
|% -0,15
|
|Frank
|35,2777
|35,4902
|% 0,02
|
|Riyal
|8,2904
|8,3320
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,36
|22,39
|% 0,66
|
|Platin
|879,00
|880,37
|% 0,66
|
|Paladyum
|927,56
|935,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,91
|82,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,09
|2.031,44
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AYCES
Yüzde -6.56 oranında düşüşle 841.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 535, 633 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KONTR, ASELS, AKBNK
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, OYAKC, TUPRS
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 84 kaybederek (% -0.98 ) 7, 951
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VESBE, MERKO, BERA, QNBFL, PATEK, FONET, DIRIT, BRKVY, ORCAY, LMKDC