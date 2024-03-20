***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı









***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )TürkçeKredi KullanımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturBildirim İçeriğiAlınan Kredi TablosuAçıklamalarBV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJi DEGİŞKEN FON hesabına 1 gecelik kredi kullanılmıştır.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,Alınan Kredi TablosuKredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek BilgiDENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 1.155.000 TL % 52,5 20/03/2024 21/03/2024 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260758BIST