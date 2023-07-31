***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
31.07.2023 14:15
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
2023 / 1. Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177176
BIST
'
17:057.190
En Düşük
|Değişim
|: 1,74%
|| 123,00
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
17:0526,9411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0646
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
17:0529,7525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1146
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
17:051.707,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 13,88
|Açılış
|: 1.706,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.708,10
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler17:05
|YEOTK
|150,70
|400.185.874
|% 10,00
|
|ISDMR
|40,48
|825.164.286
|% 10,00
|
|SAYAS
|49,50
|61.887.720
|% 10,00
|
|ALFAS
|841,50
|1.416.557.800
|% 10,00
|
|CWENE
|286,10
|701.681.026
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|371.128.313
|% -10,00
|
|OYAYO
|36,52
|13.469.562
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|3.949.445
|% -9,96
|
|ITTFH
|4,46
|370.598.988
|% -9,35
|
|DGGYO
|46,48
|217.554.309
|% -7,78
|
|EREGL
|41,74
|11.221.115.391
|% 8,53
|
|THYAO
|233,50
|7.645.043.278
|% -0,64
|
|ASTOR
|111,40
|6.632.533.328
|% 9,97
|
|YKBNK
|14,01
|6.397.139.914
|% 0,43
|
|KRDMD
|25,46
|5.462.908.626
|% 7,25
|
|EKGYO
|8,78
|4.859.457.910
|% 3,29
|
|YKBNK
|14,01
|6.397.139.914
|% 0,43
|
|ZOREN
|4,31
|1.355.091.171
|% 6,16
|
|EREGL
|41,74
|11.221.115.391
|% 8,53
|
|ISCTR
|15,06
|3.829.130.854
|% 0,07
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9187
|26,9411
|% 0,24
|
|Euro
|29,7410
|29,7525
|% 0,39
|
|Sterlin
|34,5431
|34,7164
|% 0,34
|
|Frank
|30,9010
|31,0871
|% 0,41
|
|Riyal
|7,1572
|7,1931
|% 0,20
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|9,70
|
|Altın Gr.
|1.707
|1.707
|14,06
|
|Cumhuriyet
|11.346
|11.518
|22,00
|
|Tam
|11.091
|11.178
|35,00
|
|Yarım
|5.550
|5.615
|18,00
|
|Çeyrek
|2.775
|2.807
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,75
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|21,45
|21,47
|0,42
|
|B. Petrol
|85,11
|85,11
|0,70
|
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