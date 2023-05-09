***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.05.2023 12:11
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148523
BIST
13:534.607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 44,82
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.622
En Düşük
4.523
13:5319,5155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0137
|Açılış
|: 20,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5189
En Düşük
19,4689
13:5321,4277
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0290
|Açılış
|: 22,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
13:531.274,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 6,60
|Açılış
|: 1.274,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.274,42
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler13:53
|OSMEN
|72,10
|18.242.508
|% 9,99
|
|EGPRO
|53,50
|16.520.147
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|73.710.737
|% 9,98
|
|RHEAG
|3,75
|2.812.885
|% 9,97
|
|ULAS
|14,02
|5.834.126
|% 9,96
|
|GRTRK
|22,70
|811.825.313
|% -9,99
|
|AVHOL
|23,46
|101.699.848
|% -9,98
|
|NETAS
|24,02
|95.758.795
|% -9,22
|
|UZERB
|156,20
|735.573
|% -8,01
|
|FENER
|47,90
|196.848.724
|% -7,62
|
|ISCTR
|12,59
|3.140.371.533
|% 7,51
|
|KCHOL
|86,70
|2.621.784.601
|% 7,57
|
|CWENE
|122,90
|2.446.863.423
|% -6,40
|
|AKBNK
|17,20
|1.880.590.656
|% 4,31
|
|THYAO
|132,00
|1.812.910.928
|% -0,60
|
|ISCTR
|12,59
|3.140.371.533
|% 7,51
|
|YKBNK
|10,55
|1.655.175.119
|% 6,46
|
|AKBNK
|17,20
|1.880.590.656
|% 4,31
|
|SKBNK
|2,33
|206.812.911
|% 4,02
|
|DOHOL
|9,05
|786.455.862
|% 1,69
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5114
|19,5155
|% 0,07
|
|Euro
|21,4221
|21,4277
|% -0,14
|
|Sterlin
|24,5533
|24,6765
|% 0,08
|
|Frank
|21,7924
|21,9237
|% -0,19
|
|Riyal
|5,1873
|5,2133
|% 0,06
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.032
|2.032
|10,95
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.274
|6,16
|
|Cumhuriyet
|9.234
|9.373
|2,00
|
|Tam
|9.188
|9.422
|6,41
|
|Yarım
|4.548
|4.618
|2,00
|
|Çeyrek
|2.267
|2.302
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,05
|0,02
|
|B. Petrol
|76,42
|76,42
|-0,59
|