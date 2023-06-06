***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.06.2023 18:22
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy dağılım raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156559
BIST
18:055.389
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 16,14
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.315
En Yüksek
5.440
18:0521,5226
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,2657
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
18:0523,0604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1598
|Açılış
|: 23,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,3824
En Düşük
22,8128
18:051.358,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 17,37
|Açılış
|: 1.358,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLGYO
|2,86
|521.824.350
|% 10,00
|
|BURVA
|44,48
|114.365.401
|% 9,99
|
|EKIZ
|16,96
|5.334.183
|% 9,99
|
|BURCE
|165,30
|177.055.393
|% 9,98
|
|PENTA
|19,09
|341.491.063
|% 9,97
|
|IMASM
|21,80
|697.646.665
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|55.595.086
|% -9,97
|
|DOGUB
|18,65
|77.725.498
|% -9,02
|
|MARKA
|11,39
|74.877.944
|% -8,00
|
|OZRDN
|15,03
|26.525.995
|% -7,62
|
|THYAO
|165,40
|9.499.653.585
|% 0,55
|
|SASA
|66,35
|6.930.203.649
|% 4,00
|
|KCHOL
|93,90
|5.046.911.002
|% 0,11
|
|ASELS
|52,05
|4.846.531.482
|% 1,86
|
|AKBNK
|18,04
|3.909.625.396
|% -0,72
|
|EKGYO
|7,45
|2.373.828.714
|% -1,97
|
|ISCTR
|12,75
|3.152.906.602
|% 0,95
|
|YKBNK
|11,95
|2.892.626.616
|% -0,99
|
|AKBNK
|18,04
|3.909.625.396
|% -0,72
|
|KLGYO
|2,86
|521.824.350
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,5166
|21,5258
|% 1,27
|
|Euro
|23,1015
|23,1097
|% 0,91
|
|Sterlin
|26,6518
|26,7855
|% 1,15
|
|Frank
|23,6143
|23,7565
|% 1,08
|
|Riyal
|5,7213
|5,7500
|% 1,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.963
|0,77
|
|Altın Gr.
|1.357
|1.357
|16,14
|
|Cumhuriyet
|9.243
|9.383
|229,00
|
|Tam
|9.195
|9.434
|233,09
|
|Yarım
|4.514
|4.616
|91,00
|
|Çeyrek
|2.250
|2.308
|39,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|16,30
|16,32
|0,20
|
|B. Petrol
|76,28
|76,28
|-0,43
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