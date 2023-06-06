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***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

06.06.2023 18:24
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Hayır (No)
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Yoktur
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Portföy dağılım raporu ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156563


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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLGYO 2,86 521.824.350 % 10,00  
BURVA 44,48 114.365.401 % 9,99  
EKIZ 16,96 5.334.183 % 9,99  
BURCE 165,30 177.055.393 % 9,98  
PENTA 19,09 341.491.063 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 21,5166 21,5258 % 1,27  
Euro 23,1015 23,1097 % 0,91  
Sterlin 26,6518 26,7855 % 1,15  
Frank 23,6143 23,7565 % 1,08  
Riyal 5,7213 5,7500 % 1,22  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.962 1.963 0,77  
Altın Gr. 1.357 1.357 16,14  
Cumhuriyet 9.243 9.383 229,00  
Tam 9.195 9.434 233,09  
Yarım 4.514 4.616 91,00  
Çeyrek 2.250 2.308 39,00  
Gümüş.Ons 23,58 23,61 0,02  
Gümüş Gr. 16,30 16,32 0,20  
B. Petrol 76,28 76,28 -0,43  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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