***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2023 13:30
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy dağılım raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165760
BIST
'
15:075.969
En Düşük
|Değişim
|: -0,58%
|| -34,59
|Açılış
|: 6.026
|
|Önceki Kapanış
|: 6.004
|
5.890
En Yüksek
6.055
15:0726,0858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1245
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,1952
En Düşük
25,9118
15:0728,4448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1365
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5548
En Düşük
28,0552
15:071.616,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,72
|Açılış
|: 1.616,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.610,33
|
1.621,10
En Düşük
1.603,26
BIST En Aktif Hisseler15:05
|OTKAR
|223,30
|709.850.166
|% 10,00
|
|BRKVY
|24,42
|18.367.428
|% 10,00
|
|YAPRK
|111,10
|71.211.875
|% 10,00
|
|ADEL
|231,10
|111.340.955
|% 10,00
|
|RAYSG
|30,80
|78.027.917
|% 10,00
|
|VKFYO
|31,10
|27.661.517
|% -9,96
|
|BRYAT
|1.466,20
|455.547.718
|% -4,48
|
|KLNMA
|12,19
|563.935
|% -4,02
|
|INGRM
|546,00
|5.495.757
|% -3,81
|
|ACSEL
|85,00
|41.154.230
|% -3,79
|
|THYAO
|208,50
|6.411.487.281
|% 0,19
|
|KOZAL
|27,28
|2.874.944.295
|% 0,74
|
|TCELL
|38,74
|2.399.421.876
|% 3,53
|
|TUPRS
|83,35
|2.252.437.828
|% -0,77
|
|YKBNK
|13,08
|2.193.066.101
|% -2,46
|
|EKGYO
|7,73
|1.386.319.869
|% -0,64
|
|YKBNK
|13,08
|2.193.066.101
|% -2,46
|
|VKGYO
|3,20
|485.559.658
|% 5,26
|
|SKBNK
|2,79
|369.899.761
|% -1,76
|
|ODAS
|7,81
|1.028.028.283
|% 2,36
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0805
|26,0858
|% 0,48
|
|Euro
|28,4070
|28,4448
|% 0,48
|
|Sterlin
|33,0252
|33,1908
|% 0,22
|
|Frank
|28,9038
|29,0780
|% 0,14
|
|Riyal
|6,9345
|6,9693
|% 0,34
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|1,92
|
|Altın Gr.
|1.616
|1.616
|5,71
|
|Cumhuriyet
|10.776
|10.939
|19,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.208
|5.329
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.612
|2.664
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,85
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,15
|19,17
|-0,05
|
|B. Petrol
|76,25
|76,25
|0,00
|
Seans Raporu
15:05
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15:20
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15:20
PSDTC, MARTI, EMKEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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