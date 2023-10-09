***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.10.2023 18:07
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy dağılım raporu ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203002
BIST
'
18:058.193
En Düşük
|Değişim
|: -3,21%
|| -271,49
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.193
En Yüksek
8.384
18:0527,7118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1347
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
18:0529,3136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0881
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
18:051.648,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 23,52
|Açılış
|: 1.648,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CASA
|155,10
|46.017.766
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|426.553.391
|% 10,00
|
|MRSHL
|926,20
|186.447.606
|% 10,00
|
|DMRGD
|19,91
|29.453.102
|% 10,00
|
|TETMT
|2.696,80
|41.039.604
|% 10,00
|
|AKGRT
|7,65
|388.295.803
|% -10,00
|
|FENER
|111,60
|740.157.283
|% -10,00
|
|QNBFB
|303,30
|8.965.245
|% -10,00
|
|ISBTR
|287.550,00
|1.214.100
|% -10,00
|
|NATEN
|378,50
|173.689.283
|% -9,99
|
|ASELS
|43,88
|10.210.646.592
|% 7,23
|
|TUPRS
|147,90
|7.174.833.465
|% 0,14
|
|THYAO
|227,20
|7.025.716.883
|% -4,70
|
|PETKM
|23,18
|5.259.815.624
|% 0,35
|
|EREGL
|43,28
|4.182.192.397
|% -3,69
|
|ZOREN
|6,15
|3.553.457.976
|% -9,96
|
|EKGYO
|8,19
|2.962.258.731
|% -5,21
|
|IHLAS
|1,25
|397.641.118
|% -9,42
|
|ASELS
|43,88
|10.210.646.592
|% 7,23
|
|PETKM
|23,18
|5.259.815.624
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6981
|27,7118
|% 0,49
|
|Euro
|29,2772
|29,3136
|% 0,30
|
|Sterlin
|33,7235
|33,8926
|% 0,23
|
|Frank
|30,4142
|30,5974
|% 0,75
|
|Riyal
|7,3671
|7,4040
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|21,00
|
|Altın Gr.
|1.650
|1.650
|24,71
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.158
|11.276
|269,00
|
|Yarım
|5.596
|5.655
|135,00
|
|Çeyrek
|2.790
|2.828
|68,00
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,87
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|19,40
|19,43
|0,27
|
|B. Petrol
|88,06
|88,06
|3,48
|
Seans Raporu
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