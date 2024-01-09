***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.01.2024 15:34
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy dağılım raporu ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236192
BIST
'
16:307.765
En Düşük
|Değişim
|: -0,69%
|| -53,93
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.746
En Yüksek
7.875
16:3029,9435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0730
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9435
En Düşük
29,7686
16:3032,7927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0285
|Açılış
|: 32,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
16:301.957,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 9,87
|Açılış
|: 1.956,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.962,45
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler16:28
|MARKA
|42,90
|15.986.717
|% 10,00
|
|KBORU
|56,80
|404.727.900
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|439.173.564
|% 9,97
|
|AVHOL
|32,94
|357.171.667
|% 9,95
|
|BEGYO
|4,44
|425.693.153
|% 9,90
|
|BAGFS
|30,00
|138.015.228
|% -9,96
|
|FLAP
|11,12
|138.454.386
|% -8,48
|
|EBEBK
|64,90
|259.512.718
|% -7,94
|
|CVKMD
|384,50
|305.943.207
|% -7,63
|
|QNBFL
|940,00
|3.977.905
|% -6,93
|
|THYAO
|243,20
|8.925.542.335
|% 0,25
|
|ISCTR
|25,42
|6.387.720.115
|% 0,47
|
|YKBNK
|22,78
|6.131.627.442
|% 3,55
|
|AKBNK
|41,04
|4.670.212.534
|% 1,48
|
|GARAN
|62,25
|2.917.113.300
|% 0,24
|
|YKBNK
|22,78
|6.131.627.442
|% 3,55
|
|ISCTR
|25,42
|6.387.720.115
|% 0,47
|
|EKGYO
|8,01
|1.610.734.832
|% 0,88
|
|VAKBN
|15,49
|2.522.415.779
|% 3,96
|
|HLGYO
|2,64
|389.247.580
|% 8,20
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9371
|29,9412
|% 0,24
|
|Euro
|32,7777
|32,7939
|% 0,09
|
|Sterlin
|37,9753
|38,1657
|% -0,01
|
|Frank
|35,0145
|35,2255
|% -0,25
|
|Riyal
|7,9599
|7,9998
|% 0,23
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,20
|23,23
|% 0,66
|
|Platin
|941,21
|943,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|987,35
|990,94
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,00
|78,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,35
|2.038,71
|% 0,66
|