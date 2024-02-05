***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.02.2024 17:07
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy dağılım raporu ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246878
BIST
'
18:068.777
En Düşük
|Değişim
|: 1,28%
|| 111,02
|Açılış
|: 8.717
|
|Önceki Kapanış
|: 8.666
|
8.695
En Yüksek
8.784
18:0630,5621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0714
|Açılış
|: 30,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6100
|
30,6898
En Düşük
30,3930
18:0632,8610
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0887
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,0985
En Düşük
32,7755
18:061.988,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -7,79
|Açılış
|: 1.988,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.996,20
|
2.011,97
En Düşük
1.977,06
BIST En Aktif Hisseler18:06
|ONCSM
|237,60
|328.054.000
|% 10,00
|
|SURGY
|56,65
|1.013.633.445
|% 10,00
|
|MEGMT
|55,00
|1.085.841.267
|% 10,00
|
|MIATK
|49,72
|2.015.786.949
|% 10,00
|
|DOFER
|50,05
|236.773.313
|% 10,00
|
|VRGYO
|32,40
|735.146.767
|% -9,80
|
|DIRIT
|17,44
|18.865.720
|% -9,64
|
|SEGYO
|7,00
|305.676.660
|% -9,09
|
|DZGYO
|5,38
|234.314.058
|% -8,03
|
|MTRKS
|57,35
|75.456.346
|% -6,75
|
|THYAO
|289,25
|14.020.792.443
|% 2,75
|
|SASA
|39,10
|5.393.185.673
|% 3,88
|
|YKBNK
|22,68
|4.710.801.963
|% 1,80
|
|AKBNK
|40,22
|4.266.859.449
|% 2,45
|
|EREGL
|43,52
|3.848.360.294
|% 0,14
|
|EKGYO
|10,17
|2.891.943.222
|% 2,42
|
|TSPOR
|1,64
|396.014.490
|% 4,46
|
|YKBNK
|22,68
|4.710.801.963
|% 1,80
|
|AKFGY
|2,19
|361.295.306
|% 1,39
|
|ISCTR
|25,86
|3.634.357.955
|% 1,17
|
|18:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5567
|30,5621
|% 0,23
|
|Euro
|32,8446
|32,8610
|% -0,27
|
|Sterlin
|38,2003
|38,3918
|% -0,56
|
|Frank
|34,9716
|35,1823
|% -0,22
|
|Riyal
|8,1240
|8,1648
|% 0,19
|
|18:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,32
|22,36
|% 0,66
|
|Platin
|898,42
|899,87
|% 0,66
|
|Paladyum
|953,95
|957,00
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,00
|78,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,34
|2.025,64
|% 0,66
|