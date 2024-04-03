***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.04.2024 13:52
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy dağılım raporu ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266256
BIST
'
15:398.955
En Düşük
|Değişim
|: -0,95%
|| -85,64
|Açılış
|: 8.983
|
|Önceki Kapanış
|: 9.041
|
8.903
En Yüksek
9.019
15:3931,9412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,1058
|Açılış
|: 31,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3500
|
32,1169
En Düşük
31,9213
15:3934,4482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,1014
|Açılış
|: 34,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,8000
|
34,6519
En Düşük
34,4021
15:392.330,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -19,62
|Açılış
|: 2.330,85
|
|Önceki Kapanış
|: 2.350,48
|
2.360,34
En Düşük
2.326,70
BIST En Aktif Hisseler15:39
|PATEK
|117,70
|653.171.395
|% 10,00
|
|ODINE
|77,65
|1.473.441.518
|% 9,99
|
|YAYLA
|22,02
|17.629.186
|% 9,99
|
|KSTUR
|6.797,50
|6.573.183
|% 9,99
|
|AKENR
|16,89
|116.686.664
|% 9,96
|
|BRMEN
|6,21
|1.627.730
|% -10,00
|
|PEKGY
|10,09
|963.998.732
|% -9,99
|
|SELVA
|13,82
|161.303.023
|% -9,97
|
|DOBUR
|154,40
|18.528.618
|% -9,97
|
|OYAYO
|38,68
|3.836.274
|% -9,96
|
|THYAO
|297,25
|8.116.199.554
|% 0,08
|
|ISCTR
|11,66
|4.189.887.759
|% 2,01
|
|SAHOL
|81,45
|2.939.435.668
|% -4,63
|
|ZOREN
|5,50
|2.717.536.136
|% -8,18
|
|TUPRS
|163,80
|2.668.882.997
|% -6,83
|
|ZOREN
|5,50
|2.717.536.136
|% -8,18
|
|ISCTR
|11,66
|4.189.887.759
|% 2,01
|
|PEKGY
|10,09
|963.998.732
|% -9,99
|
|EKGYO
|9,03
|775.246.613
|% 0,89
|
|YKBNK
|27,80
|2.322.473.095
|% -4,20
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9389
|31,9412
|% -0,33
|
|Euro
|34,4413
|34,4482
|% -0,29
|
|Sterlin
|39,9778
|40,1782
|% -1,43
|
|Frank
|34,9803
|35,1556
|% -1,50
|
|Riyal
|8,4768
|8,5193
|% -1,39
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,39
|26,43
|% 0,66
|
|Platin
|927,50
|928,90
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.007,30
|1.009,95
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,80
|89,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.273,43
|2.273,74
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:39
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