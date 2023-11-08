***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
08.11.2023 22:08
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Risk Ölçümü ve Fon portföyündeki varlık ve işlemlerin değerleme esasları ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216120
BIST
'
18:057.861
En Düşük
|Değişim
|: 0,21%
|| 16,08
|Açılış
|: 7.912
|
|Önceki Kapanış
|: 7.845
|
7.821
En Yüksek
7.943
18:0528,5478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0970
|Açılış
|: 28,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5700
|
28,5478
En Düşük
28,3985
18:0530,6043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0885
|Açılış
|: 30,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,8304
En Düşük
30,4456
18:051.788,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,26
|Açılış
|: 1.788,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.783,45
|
1.790,22
En Düşük
1.780,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TABGD
|179,30
|1.551.361.033
|% 10,00
|
|ULAS
|17,27
|9.565.214
|% 10,00
|
|FMIZP
|302,50
|35.595.561
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,75
|95.738.791
|% 10,00
|
|INTEM
|294,25
|68.225.547
|% 10,00
|
|MARKA
|34,92
|5.063.435
|% -10,00
|
|UFUK
|110,70
|5.118.437
|% -10,00
|
|EUKYO
|16,05
|9.962.054
|% -9,98
|
|MAALT
|962,50
|267.148.712
|% -9,96
|
|KLNMA
|62,05
|8.683.277
|% -9,94
|
|THYAO
|228,60
|9.052.975.110
|% 1,15
|
|TUPRS
|150,30
|4.765.909.024
|% 0,87
|
|ISCTR
|20,74
|3.647.816.798
|% -3,98
|
|TCELL
|55,35
|3.115.152.536
|% 4,24
|
|YKBNK
|17,03
|2.766.395.484
|% -1,96
|
|EKGYO
|6,94
|1.319.745.851
|% 1,17
|
|ISCTR
|20,74
|3.647.816.798
|% -3,98
|
|ADESE
|2,09
|351.060.485
|% 5,03
|
|ZOREN
|5,43
|915.606.327
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,03
|2.766.395.484
|% -1,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5108
|28,5302
|% 0,28
|
|Euro
|30,5833
|30,6286
|% 0,37
|
|Sterlin
|34,9210
|35,0962
|% 0,19
|
|Frank
|31,5773
|31,7675
|% 0,21
|
|Riyal
|7,5798
|7,6178
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,54
|22,57
|% 0,66
|
|Platin
|873,19
|874,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.053,28
|1.057,68
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,78
|79,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.950,63
|1.950,91
|% 0,66
|