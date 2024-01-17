***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
17.01.2024 19:44
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
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Hayır (No)
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Risk Ölçümü ve Değerleme Esasları ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241167
BIST
'
18:058.024
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -7,80
|Açılış
|: 7.999
|
|Önceki Kapanış
|: 8.032
|
7.983
En Yüksek
8.053
18:0530,1276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0251
|Açılış
|: 30,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1900
|
30,1536
En Düşük
29,9533
18:0532,7590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0010
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,8791
En Düşük
32,5668
18:051.943,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -19,37
|Açılış
|: 1.943,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,28
|
1.968,97
En Düşük
1.943,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEGMT
|39,82
|2.226.499.853
|% 10,00
|
|KFEIN
|74,25
|55.848.400
|% 10,00
|
|YAYLA
|8,69
|77.153.711
|% 10,00
|
|SURGY
|46,42
|823.597.825
|% 10,00
|
|GARFA
|108,90
|110.412.213
|% 10,00
|
|SNPAM
|101,80
|10.191.326
|% -7,45
|
|EKOS
|50,75
|1.300.149.718
|% -6,88
|
|SEKUR
|27,48
|12.091.327
|% -6,85
|
|ANELE
|12,36
|101.255.470
|% -6,72
|
|SNKRN
|26,60
|1.552.092
|% -6,67
|
|THYAO
|252,50
|8.861.517.965
|% 1,08
|
|ISCTR
|25,68
|5.546.597.910
|% 1,90
|
|AKBNK
|42,00
|3.333.726.646
|% 0,48
|
|YKBNK
|22,18
|3.032.815.066
|% -0,36
|
|EREGL
|43,44
|2.684.914.086
|% -1,94
|
|EKGYO
|8,78
|2.364.767.614
|% 4,65
|
|ISCTR
|25,68
|5.546.597.910
|% 1,90
|
|AKFGY
|1,89
|367.767.820
|% -0,53
|
|SKBNK
|5,06
|733.047.267
|% -2,69
|
|YKBNK
|22,18
|3.032.815.066
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1213
|30,1266
|% 0,08
|
|Euro
|32,7459
|32,7634
|% 0,01
|
|Sterlin
|38,0510
|38,2418
|% 0,37
|
|Frank
|34,6174
|34,8259
|% -0,54
|
|Riyal
|8,0084
|8,0486
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,55
|22,57
|% 0,66
|
|Platin
|883,22
|885,10
|% 0,66
|
|Paladyum
|921,55
|925,78
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,67
|77,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.005,07
|2.005,40
|% 0,66
|
Seans Raporu
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