***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
08.11.2023 22:07
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BV Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon İç Tüzüğü ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216117
BIST
'
18:057.861
En Düşük
|Değişim
|: 0,21%
|| 16,08
|Açılış
|: 7.912
|
|Önceki Kapanış
|: 7.845
|
7.821
En Yüksek
7.943
18:0528,5375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0867
|Açılış
|: 28,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5700
|
28,5392
En Düşük
28,3985
18:0530,6302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1144
|Açılış
|: 30,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,8304
En Düşük
30,4456
18:051.788,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,43
|Açılış
|: 1.788,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.783,45
|
1.790,22
En Düşük
1.780,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TABGD
|179,30
|1.551.361.033
|% 10,00
|
|ULAS
|17,27
|9.565.214
|% 10,00
|
|FMIZP
|302,50
|35.595.561
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,75
|95.738.791
|% 10,00
|
|INTEM
|294,25
|68.225.547
|% 10,00
|
|MARKA
|34,92
|5.063.435
|% -10,00
|
|UFUK
|110,70
|5.118.437
|% -10,00
|
|EUKYO
|16,05
|9.962.054
|% -9,98
|
|MAALT
|962,50
|267.148.712
|% -9,96
|
|KLNMA
|62,05
|8.683.277
|% -9,94
|
|THYAO
|228,60
|9.052.975.110
|% 1,15
|
|TUPRS
|150,30
|4.765.909.024
|% 0,87
|
|ISCTR
|20,74
|3.647.816.798
|% -3,98
|
|TCELL
|55,35
|3.115.152.536
|% 4,24
|
|YKBNK
|17,03
|2.766.395.484
|% -1,96
|
|EKGYO
|6,94
|1.319.745.851
|% 1,17
|
|ISCTR
|20,74
|3.647.816.798
|% -3,98
|
|ADESE
|2,09
|351.060.485
|% 5,03
|
|ZOREN
|5,43
|915.606.327
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,03
|2.766.395.484
|% -1,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5054
|28,5274
|% 0,27
|
|Euro
|30,5814
|30,6243
|% 0,36
|
|Sterlin
|34,9213
|35,0964
|% 0,19
|
|Frank
|31,5775
|31,7677
|% 0,22
|
|Riyal
|7,5799
|7,6179
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,51
|22,55
|% 0,66
|
|Platin
|870,52
|873,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.052,24
|1.058,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,78
|79,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.949,26
|1.949,62
|% 0,66
|