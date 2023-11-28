***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
28.11.2023 19:04
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Açıklamalar
BV Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon İç Tüzüğü ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220687
BIST
'
18:058.094
En Düşük
|Değişim
|: -0,17%
|| -13,65
|Açılış
|: 8.116
|
|Önceki Kapanış
|: 8.107
|
8.046
En Yüksek
8.149
18:0528,9005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0051
|Açılış
|: 28,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9384
En Düşük
28,8301
18:0531,7676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0737
|Açılış
|: 31,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,8405
En Düşük
31,6204
18:051.896,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 25,31
|Açılış
|: 1.896,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.870,86
|
1.898,43
En Düşük
1.868,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICBCT
|15,18
|165.028.089
|% 10,00
|
|POLTK
|17.605,00
|229.380.143
|% 10,00
|
|BINHO
|243,30
|103.145.089
|% 9,99
|
|AVHOL
|41,40
|312.961.644
|% 9,99
|
|KARTN
|88,75
|313.315.495
|% 9,98
|
|KSTUR
|1.818,00
|7.030.548
|% -10,00
|
|LIDER
|217,00
|319.905.235
|% -10,00
|
|DAPGM
|45,36
|315.295.679
|% -10,00
|
|GLCVY
|41,40
|127.732.925
|% -10,00
|
|ORCAY
|12,08
|482.437.238
|% -9,99
|
|THYAO
|261,00
|9.264.274.649
|% 0,19
|
|SASA
|49,10
|4.896.239.541
|% 5,27
|
|ISCTR
|22,16
|4.071.447.283
|% -1,42
|
|TUPRS
|156,00
|3.995.389.341
|% 0,00
|
|AKBNK
|33,80
|3.813.576.124
|% -1,46
|
|ZOREN
|5,30
|1.817.329.819
|% -0,19
|
|YKBNK
|19,22
|3.715.996.005
|% 1,10
|
|ISCTR
|22,16
|4.071.447.283
|% -1,42
|
|IHLAS
|1,28
|200.869.478
|% -0,78
|
|EKGYO
|7,50
|1.067.430.001
|% -1,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8801
|28,9005
|% -0,02
|
|Euro
|31,7196
|31,7676
|% 0,23
|
|Sterlin
|36,5478
|36,7311
|% 0,48
|
|Frank
|32,7848
|32,9823
|% 0,32
|
|Riyal
|7,6809
|7,7194
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,87
|24,90
|% 0,66
|
|Platin
|943,96
|946,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.052,24
|1.058,23
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,85
|81,85
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,24
|2.039,51
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ASGYO
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 18.14 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 601, 542 adet işlem
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Yüzde -8.89 oranında düşüşle 28.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 613, 544 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 87 kaybederek (% -0.50 ) 7, 095
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRMEN, ETYAT, SAFKR, ICBCT, JANTS, PAPIL, IDEAS, EKOS, BSOKE, BINHO
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17:56
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