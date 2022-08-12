***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.08.2022 23:23
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İşletme Adı BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Merkez Adresi Fenerbahçe Mah.Fener Kalamış Cad.Belvü Sitesi No:110/1 Kadıköy/İstanbul
İnternet Adresi
Fenerbahçe Mah.Fener Kalamış Cad.Belvü Sitesi No:110/1 Kadıköy/İstanbul
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ferda Taşdelen finans@bvportfoy.com Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.
Şirketin Süresi Süresiz
Faaliyet Durumu Faaliyette
Yetki Belgeleri
Yetki Belgesi Türü Tarihi Numarası
Portföy Yöneticiliği Faaliyet Yetki Belgesi 27.07.2022 PYŞ/PY.64/1070
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 30.000.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 7.500.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı edeki Payı (%)
BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hiz.A.Ş. 7500000 TRY 100
TOPLAM 7500000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AGAH UĞUR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 17.02.2022 İcrada Görevli Değil Üst Düzey Yönetici Evet İç Kontrol'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
BURAK BALIK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 17.02.2022 İcrada Görevli Üst Düzey Yönetici Evet
ORHAN KENAN ÇOLPAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.03.2022 İcrada Görevli Üst Düzey Yönetici Evet
KAZIM AKALIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 17.02.2022 İcrada Görevli Üst Düzey Yönetici Evet
AKTUĞ ALİMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 17.02.2022 İcrada Görevli Üst Düzey Yönetici Evet
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AKTUĞ ALİMOĞLU Genel Müdür
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Emel Demirsal Müfettiş
Sena Atay Genel Müdür Yardımcısı
Nurdan Göçmen Gençer Muhasebe ve Operasyon Müdürü
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Aktuğ Alimoğlu Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Hüseyin Ömür Karakuş Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055281
BIST