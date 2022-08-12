***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİşletme Adı BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Merkez Adresi Fenerbahçe Mah.Fener Kalamış Cad.Belvü Sitesi No:110/1 Kadıköy/İstanbulİnternet AdresiFenerbahçe Mah.Fener Kalamış Cad.Belvü Sitesi No:110/1 Kadıköy/İstanbulYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoFerda Taşdelen finans@bvportfoy.com Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar LisansıFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.Şirketin Süresi SüresizFaaliyet Durumu FaaliyetteYetki BelgeleriYetki Belgesi Türü Tarihi NumarasıPortföy Yöneticiliği Faaliyet Yetki Belgesi 27.07.2022 PYŞ/PY.64/1070Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriKayıtlı Sermaye Tavanı 30.000.000Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 7.500.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı edeki Payı (%)BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hiz.A.Ş. 7500000 TRY 100TOPLAM 7500000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAGAH UĞUR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 17.02.2022 İcrada Görevli Değil Üst Düzey Yönetici Evet İç Kontrol'den Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiBURAK BALIK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 17.02.2022 İcrada Görevli Üst Düzey Yönetici EvetORHAN KENAN ÇOLPAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.03.2022 İcrada Görevli Üst Düzey Yönetici EvetKAZIM AKALIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 17.02.2022 İcrada Görevli Üst Düzey Yönetici EvetAKTUĞ ALİMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 17.02.2022 İcrada Görevli Üst Düzey Yönetici EvetYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAKTUĞ ALİMOĞLU Genel MüdürŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviEmel Demirsal MüfettişSena Atay Genel Müdür YardımcısıNurdan Göçmen Gençer Muhasebe ve Operasyon MüdürüPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıAktuğ Alimoğlu Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.Hüseyin Ömür Karakuş Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055281BIST