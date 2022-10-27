***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoFerda Taşdelen Muhasebe ve Operasyon Müdür Yardımcısı finans@bvportfoy.com Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar LisansıYönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviEmel Demirsal MüfettişNurdan Göçmen Gençer Muhasebe ve Operasyon MüdürüSeyit Özgür Bilgi Sistemleri Güvenliği SorumlusuFerda Taşdelen Muhasebe ve Operasyon Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074754BIST