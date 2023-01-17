***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.01.2023 18:28
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AKTUĞ ALİMOĞLU Genel Müdür-Portföy Yöneticisi 2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 2015-2020 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
HÜSEYİN ÖMÜR KARAKUŞ Genel Müdür Yardımcısı-Portföy Yöneticisi 2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş.Genel Müdür Yardımcısı 2013-2020 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Aktuğ Alimoğlu Portföy Yöneticisi 2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 2015-2020 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Hüseyin Ömür Karakuş Portföy Yöneticisi 2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş.Genel Müdür Yardımcısı 2013-2020 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Diğer Hususlar
Açıklama BV Portföy Oyun ve Teknoloji Değişken Fon İzahnamesi hk.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102855
BIST
18:055.315
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 107,36
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.339
En Düşük
5.194
18:0518,7958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0106
|Açılış
|: 19,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
18:0520,2922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0406
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,4273
En Düşük
20,2241
18:051.155,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,02
|Açılış
|: 1.155,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.150,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|20,46
|32.051.952
|% 10,00
|
|DURDO
|44,22
|21.240.901
|% 10,00
|
|PCILT
|32,78
|39.293.906
|% 10,00
|
|ARMDA
|337,70
|20.916.526
|% 10,00
|
|FLAP
|13,22
|112.490.951
|% 9,98
|
|POLTK
|1.512,00
|89.665.922
|% -7,80
|
|UZERB
|175,00
|1.948.206
|% -6,91
|
|ATSYH
|111,00
|3.091.287
|% -6,57
|
|MSGYO
|6,95
|53.662.039
|% -6,46
|
|DIRIT
|6,60
|524.017
|% -5,71
|
|EREGL
|40,90
|12.057.697.752
|% -0,29
|
|KRDMD
|19,60
|11.188.056.863
|% 3,54
|
|THYAO
|147,40
|10.947.731.089
|% 2,08
|
|TUPRS
|569,60
|6.267.438.393
|% 5,42
|
|EKGYO
|8,59
|5.287.426.168
|% 5,01
|
|EKGYO
|8,59
|5.287.426.168
|% 5,01
|
|KRDMD
|19,60
|11.188.056.863
|% 3,54
|
|YKBNK
|9,79
|3.532.074.638
|% 0,62
|
|EREGL
|40,90
|12.057.697.752
|% -0,29
|
|VAKBN
|10,45
|2.942.535.055
|% -0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7880
|18,7958
|% 0,06
|
|Euro
|20,2827
|20,2922
|% -0,20
|
|Sterlin
|22,9742
|23,0894
|% 0,58
|
|Frank
|20,3129
|20,4352
|% 0,57
|
|Riyal
|4,9874
|5,0124
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|-5,46
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.155
|-3,46
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.833
|7.898
|-2,00
|
|Yarım
|3.817
|3.865
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.914
|1.932
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|14,45
|14,48
|-0,24
|
|B. Petrol
|85,56
|85,56
|1,10
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ENSRI
Yüzde 6.46 oranında artışla 28.34 lira fiyatla işlem gören hissede 847, 841 adet işlem
-
17:58GRSEL
Yüzde 8.17 oranında artışla 14.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 133, 191 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, EKGYO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 74, 9 artarak (% 1.62 ) 4, 708
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, PCILT, GESAN, ARCLK, SEGYO, ISGYO, BEYAZ, SOKE, PRDGS, ARMDA