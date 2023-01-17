***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAKTUĞ ALİMOĞLU Genel Müdür-Portföy Yöneticisi 2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 2015-2020 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel MüdürHÜSEYİN ÖMÜR KARAKUŞ Genel Müdür Yardımcısı-Portföy Yöneticisi 2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş.Genel Müdür Yardımcısı 2013-2020 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Fon YöneticisiPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıAktuğ Alimoğlu Portföy Yöneticisi 2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 2015-2020 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.Hüseyin Ömür Karakuş Portföy Yöneticisi 2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş.Genel Müdür Yardımcısı 2013-2020 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.Diğer HususlarAçıklama BV Portföy Oyun ve Teknoloji Değişken Fon İzahnamesi hk.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102855BIST