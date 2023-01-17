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***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.01.2023 18:28
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AKTUĞ ALİMOĞLU Genel Müdür-Portföy Yöneticisi 2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 2015-2020 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
HÜSEYİN ÖMÜR KARAKUŞ Genel Müdür Yardımcısı-Portföy Yöneticisi 2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş.Genel Müdür Yardımcısı 2013-2020 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Aktuğ Alimoğlu Portföy Yöneticisi 2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 2015-2020 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Hüseyin Ömür Karakuş Portföy Yöneticisi 2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş.Genel Müdür Yardımcısı 2013-2020 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.

Diğer Hususlar
Açıklama BV Portföy Oyun ve Teknoloji Değişken Fon İzahnamesi hk.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102855


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Yarım 3.817 3.865 -1,00  
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Gümüş Gr. 14,45 14,48 -0,24  
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