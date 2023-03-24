Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.03.2023 16:53
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 22.000.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hiz.A.Ş. 22000000 TRY 100
TOPLAM 22000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127801


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.032
Değişim :  -0,59% |  -30,01
Açılış :  5.079  
Önceki Kapanış :  5.062  
En Yüksek
5.117 En Düşük
5.000
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DERIM 9,13 24.848.205 % 10,00  
SANEL 15,97 14.243.199 % 9,99  
BVSAN 66,10 513.606.545 % 9,98  
AKFYE 19,06 57.644.016 % 9,98  
GOKNR 24,48 2.045.780.230 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,0674 19,0723 % 0,24  
Euro 20,5254 20,5459 % -0,42  
Sterlin 23,2378 23,3543 % -0,32  
Frank 20,6895 20,8142 % 0,02  
Riyal 5,0609 5,0863 % 0,19  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.986 1.986 -7,58  
Altın Gr. 1.219 1.219 -0,98  
Cumhuriyet 8.255 8.380 79,00  
Tam 8.231 8.335 -4,00  
Yarım 4.035 4.079 -2,00  
Çeyrek 2.017 2.039 -1,00  
Gümüş.Ons 23,12 23,15 0,02  
Gümüş Gr. 14,22 14,24 0,09  
B. Petrol 74,74 74,74 -1,17  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru