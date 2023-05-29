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***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.05.2023 12:31
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ferda Taşdelen Fon Operasyon Müdürü 0530 4807057 finans@bvportfoy.com Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Emel Demirsal Müfettiş
Nurdan Göçmen Gençer Muhasebe Müdürü
Seyit Özgür Bilgi Sistemleri Güvenliği Sorumlusu
Ferda Taşdelen Fon Operasyon Müdürü

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Aktuğ Alimoğlu Portföy Yöneticisi 2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 2015-2020 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Hüseyin Ömür Karakuş Portföy Yöneticisi 2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş.Genel Müdür Yardımcısı 2013-2020 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Abdullah Yılmaz Portföy Yöneticisi 01.2023-05.2023 Liquidity Trading A.Ş. Kantitatif Analist. Yöneticisi. 2014-2026 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hazine Bölümü Yöneticisi Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.

Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi Denizbank A.Ş.
İç kontrol sistemi BV Portföy Yönetimi A.Ş.
Risk yönetim sistemi Risk Yazılım Teknolojileri Danışmanlık Eğitim Ticaret Ltd. Şti. ("Risktürk")
Teftiş birimi BV Portföy Yönetimi A.Ş.
Araştırma birimi Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bilgi sistemleri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154301


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YYAPI 2,31 25.756.653 % 10,00  
TMSN 56,10 56.762.510 % 10,00  
OYAKC 40,72 850.680.256 % 9,99  
BASCM 4,41 11.898 % 9,98  
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Frank 22,1176 22,2508 % 0,62  
Riyal 5,3356 5,3624 % 0,51  
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13:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.945 1.945 -1,34  
Altın Gr. 1.256 1.256 6,00  
Cumhuriyet 8.959 9.093 -224,00  
Tam 8.904 9.149 -224,79  
Yarım 4.379 4.506 -76,00  
Çeyrek 2.196 2.253 -38,00  
Gümüş.Ons 23,20 23,22 -0,11  
Gümüş Gr. 15,00 15,02 0,04  
B. Petrol 76,67 76,67 -0,31  
Seans Raporu 13:22
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