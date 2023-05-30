***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.05.2023 13:18
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ferda Taşdelen Fon Operasyon Müdürü 0530 4807057 finans@bvportfoy.com SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Aktuğ Alimoğlu Portföy Yöneticisi 2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 2015-2020 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hüseyin Ömür Karakuş Portföy Yöneticisi 2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş.Genel Müdür Yardımcısı 2013-2020 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Abdullah Yılmaz Portföy Yöneticisi 05.2023-Devam- BV Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 01.2023-05.2023 Liquidity Trading A.Ş. Kantitatif Analist. 2014-2026 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hazine Bölümü Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154644
BIST
16:264.927
En Düşük
|Değişim
|: 3,32%
|| 158,32
|Açılış
|: 4.840
|
|Önceki Kapanış
|: 4.769
|
4.831
En Yüksek
4.955
16:2620,3984
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,3058
|Açılış
|: 20,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4275
En Düşük
19,8420
16:2622,0279
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 0,4547
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0500
|
22,0620
En Düşük
21,4431
16:261.283,67
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 26,97
|Açılış
|: 1.283,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,70
|
1.287,01
En Düşük
1.239,42
BIST En Aktif Hisseler16:24
|AVHOL
|30,80
|177.259.665
|% 10,00
|
|KONYA
|3.152,00
|199.518.049
|% 10,00
|
|ELITE
|14,75
|26.254.644
|% 9,99
|
|KONKA
|33,04
|25.047.131
|% 9,99
|
|GEREL
|18,72
|63.849.660
|% 9,99
|
|MARKA
|15,44
|124.354.113
|% -9,97
|
|ATSYH
|69,00
|1.456.412
|% -5,09
|
|VANGD
|7,24
|7.157.563
|% -3,85
|
|KLRHO
|32,28
|256.503.685
|% -3,70
|
|YONGA
|25,02
|142.813
|% -3,62
|
|THYAO
|147,80
|7.569.641.051
|% 1,23
|
|ISCTR
|11,44
|4.477.537.446
|% 7,42
|
|KCHOL
|80,40
|4.192.625.183
|% 5,51
|
|YKBNK
|10,24
|3.705.771.201
|% 9,64
|
|ASELS
|49,80
|3.553.932.699
|% 3,53
|
|ISCTR
|11,44
|4.477.537.446
|% 7,42
|
|YKBNK
|10,24
|3.705.771.201
|% 9,64
|
|ALBRK
|2,55
|681.036.339
|% 2,41
|
|EKGYO
|7,37
|1.736.921.524
|% 1,52
|
|AKBNK
|16,28
|3.453.523.777
|% 9,34
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,3945
|20,4002
|% 1,53
|
|Euro
|22,0091
|22,0720
|% 2,31
|
|Sterlin
|25,2730
|25,3998
|% 1,99
|
|Frank
|22,4993
|22,6349
|% 1,55
|
|Riyal
|5,4226
|5,4498
|% 1,38
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|15,28
|
|Altın Gr.
|1.283
|1.283
|26,56
|
|Cumhuriyet
|9.006
|9.142
|47,00
|
|Tam
|8.952
|9.199
|44,33
|
|Yarım
|4.397
|4.531
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.205
|2.259
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,17
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,23
|15,25
|0,24
|
|B. Petrol
|74,91
|74,91
|-2,19
|
Seans Raporu
16:24
daha fazla
-
16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 142, 86 artarak (% 3.34 ) 4, 426
-
16:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, YESIL, AVHOL, GEREL, SEGYO, ANGEN, ARSAN, EGSER, ELITE, KONYA
-
16:39
TDGYO, AVHOL, ZPLIB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:39
DOGUB, SUWEN, VKING değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:39
Bu seansda işlem gören 232 hisse senedinden 197 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 29 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 6 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem