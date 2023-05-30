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***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.05.2023 13:18
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ferda Taşdelen Fon Operasyon Müdürü 0530 4807057 finans@bvportfoy.com SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Aktuğ Alimoğlu Portföy Yöneticisi 2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 2015-2020 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hüseyin Ömür Karakuş Portföy Yöneticisi 2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş.Genel Müdür Yardımcısı 2013-2020 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Abdullah Yılmaz Portföy Yöneticisi 05.2023-Devam- BV Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 01.2023-05.2023 Liquidity Trading A.Ş. Kantitatif Analist. 2014-2026 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hazine Bölümü Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154644


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ELITE 14,75 26.254.644 % 9,99  
KONKA 33,04 25.047.131 % 9,99  
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Altın Ons 1.956 1.956 15,28  
Altın Gr. 1.283 1.283 26,56  
Cumhuriyet 9.006 9.142 47,00  
Tam 8.952 9.199 44,33  
Yarım 4.397 4.531 -20,00  
Çeyrek 2.205 2.259 -16,00  
Gümüş.Ons 23,15 23,17 -0,02  
Gümüş Gr. 15,23 15,25 0,24  
B. Petrol 74,91 74,91 -2,19  
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