***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviEmel Demirsal MüfettişNurdan Göçmen Gençer Muhasebe MüdürüSeyit Özgür Bilgi Sistemleri Güvenliği SorumlusuFerda Taşdelen Fon Operasyon MüdürüTuba Ayan Yatırım Fonları Satış MüdürüCan Özçelik Risk Yönetimi MüdürüÖmür Karakuş Araştırma Genel Müdür YardımcısıPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıAktuğ Alimoğlu Portföy Yöneticisi 2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 2015-2020 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıVeysel Özgür Hatipoğlu Portföy Yöneticisi 2023-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş.Portföy Yöneticisi 2018-2021 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma bölüm yöneticisi 2013-2018 Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş. Kıdemli Yönetici SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıAbdullah Yılmaz Portföy Yöneticisi 05.2023-Devam- BV Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 01.2023-05.2023 Liquidity Trading A.Ş. Kantitatif Analist. 2014-2026 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hazine Bölümü Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıŞirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan HizmetlerBirimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan KurumFon hizmet birimi Denizbank A.Ş.İç kontrol sistemi BV Portföy Yönetimi A.Ş.Risk yönetim sistemi BV Portföy Yönetimi A.Ş.Teftiş birimi BV Portföy Yönetimi A.Ş.Araştırma birimi BV Portföy Yönetimi A.Ş.Bilgi sistemleri Netiket Bilgi Teknolojileri A.Ş.http://www.ka