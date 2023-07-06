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***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.07.2023 18:28
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Emel Demirsal Müfettiş
Nurdan Göçmen Gençer Muhasebe Müdürü
Seyit Özgür Bilgi Sistemleri Güvenliği Sorumlusu
Ferda Taşdelen Fon Operasyon Müdürü
Tuba Ayan Yatırım Fonları Satış Müdürü
Can Özçelik Risk Yönetimi Müdürü
Ömür Karakuş Araştırma Genel Müdür Yardımcısı

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Aktuğ Alimoğlu Portföy Yöneticisi 2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 2015-2020 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Veysel Özgür Hatipoğlu Portföy Yöneticisi 2023-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş.Portföy Yöneticisi 2018-2021 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma bölüm yöneticisi 2013-2018 Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş. Kıdemli Yönetici SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Abdullah Yılmaz Portföy Yöneticisi 05.2023-Devam- BV Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 01.2023-05.2023 Liquidity Trading A.Ş. Kantitatif Analist. 2014-2026 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hazine Bölümü Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi Denizbank A.Ş.
İç kontrol sistemi BV Portföy Yönetimi A.Ş.
Risk yönetim sistemi BV Portföy Yönetimi A.Ş.
Teftiş birimi BV Portföy Yönetimi A.Ş.
Araştırma birimi BV Portföy Yönetimi A.Ş.
Bilgi sistemleri Netiket Bilgi Teknolojileri A.Ş.




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