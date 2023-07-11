***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.07.2023 16:11
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 30.000.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 30000000 TRY 100 Yoktur İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hiz.A.Ş. 30000000 TRY 100
TOPLAM 30000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170424
BIST
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17:066.360
En Düşük
|Değişim
|: 1,42%
|| 89,22
|Açılış
|: 6.371
|
|Önceki Kapanış
|: 6.270
|
6.235
En Yüksek
6.379
17:0626,1104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0218
|Açılış
|: 26,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2274
En Düşük
26,0249
17:0628,6942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0420
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6500
|
29,1323
En Düşük
28,6069
17:061.622,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 7,45
|Açılış
|: 1.623,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.615,40
|
1.627,47
En Düşük
1.611,88
BIST En Aktif Hisseler17:03
|DESA
|15,07
|68.917.471
|% 10,00
|
|IZINV
|39,16
|161.749.228
|% 10,00
|
|IDEAS
|41,80
|48.193.003
|% 10,00
|
|DERIM
|16,61
|46.392.302
|% 10,00
|
|TETMT
|355,80
|6.006.971
|% 9,98
|
|PRZMA
|33,84
|60.851.952
|% -10,00
|
|CANTE
|29,26
|1.177.210.603
|% -9,97
|
|PEGYO
|6,84
|120.622.644
|% -9,88
|
|IHAAS
|24,72
|199.998.958
|% -8,44
|
|EUKYO
|7,00
|4.086.495
|% -8,38
|
|THYAO
|216,30
|6.372.441.563
|% 0,79
|
|YKBNK
|13,73
|5.892.612.200
|% 5,70
|
|ASTOR
|81,60
|5.452.943.301
|% 0,43
|
|KOZAL
|29,28
|4.919.911.682
|% 2,88
|
|SASA
|61,05
|4.876.001.786
|% 3,56
|
|YKBNK
|13,73
|5.892.612.200
|% 5,70
|
|EKGYO
|8,43
|2.976.923.202
|% 0,60
|
|ISCTR
|14,67
|4.454.926.570
|% 4,86
|
|SKBNK
|2,99
|716.334.102
|% 3,46
|
|ADESE
|1,76
|433.163.772
|% -1,12
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1048
|26,1101
|% 0,08
|
|Euro
|28,6798
|28,6915
|% 0,14
|
|Sterlin
|33,5813
|33,7497
|% 0,37
|
|Frank
|29,4744
|29,6519
|% 0,40
|
|Riyal
|6,9387
|6,9735
|% 0,05
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|8,39
|
|Altın Gr.
|1.620
|1.620
|4,75
|
|Cumhuriyet
|10.812
|10.976
|36,00
|
|Tam
|10.447
|10.642
|0,00
|
|Yarım
|5.224
|5.345
|0,00
|
|Çeyrek
|2.620
|2.673
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,20
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|19,38
|19,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,25
|78,25
|0,56
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:17YESIL
Yüzde 6.64 oranında artışla 6.10 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 235, 849 adet işlem
-
17:15GARAN
Yüzde 6.52 oranında artışla 35.30 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 908, 901 adet işlem
-
17:14XU100
Endeks 6, 372 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 111, 523.00 milyon TL de
-
17:14ZPLIB
Yüzde 5.49 oranında artışla 63.42 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 236, 262 adet işlem
-
17:13MAKIM
Yüzde 8.39 oranında artışla 35.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 361, 357 adet işlem